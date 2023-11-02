Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Ноября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.13 KZT
  • €1 = 497.34 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:08

Просмотров: 1975

«Более 400 миллиардов тенге закатают в дороги Казахстана»: В список попали мангистауские дороги

Более 400 миллиардов тенге потратят в Казахстане на восстановление дорог в ближайшие два года. В список внесены две мангистауские трассы Бейнеу – Шалкар – Ыргыз (665 км) и Жанаозен – Кендерли (156 км). Об этом сообщает издание LS со ссылкой на министерство транспорта РК.

Фото АО НК «КазАвтоЖол»
По информации министерства транспорта РК, на текущий момент ведутся полномасштабные работы в данном направлении. В том числе планируется охватить 3,6 тысяч километра трасс республиканского значения, которые соединяют между собой населенные пункты центральных, восточных и западных регионов.

Речь идет о следующих проектах: Талдыкорган – Усть-Каменогорск (768 км), Караганда – Балхаш (363 км), Балхаш – Бурылбайтал (288 км), Бурылбайтал – Курты – Конаев (295 км), Узынагаш – Отар (42 км), Мерке – Бурылбайтал (200 км), Актобе – Кандыагаш – Макат (440 км), Атырау – граница России (на Астрахань, 283 км), Калбатау – Майкапшагай (415 км), Ушарал – Достык (90 км), Костанай – Денисовка (19 км), Петропавловск – граница России (31 км), обход Шамалгана (6 км), БАКАД (66 км), Кызылорда – Жезказган (218 км), Подстепное – Федоровка – граница России (72 км).

В ведомстве отметили, что для строительства и реконструкции данных участков в текущем году выделено 223 млрд тенге, а в 2024 году предусмотрено 217 миллиардов тенге. Всего за два года – 440 миллиардов тенге.

В этом году планируется сдать в эксплуатацию 856 км трасс. В том числе Балхаш – Бурылбайтал (127 км), Бурылбайтал – Курты (81 км), Мерке – Бурылбайтал (120 км), Актобе – Кандыагаш – Макат (332 км), Атырау – Астрахань (40 км), Ушарал – Достык (90 км), БАКАД (66 км).

На 10 октября уже введены в эксплуатацию 180 км: БАКАД (66 км), Мерке – Бурылбайтал (84 км), Ушарал – Достык (30 км). По 676 км готовятся документы для сдачи в эксплуатацию до конца года. Оставшиеся участки автодорог будут поэтапно сданы в эксплуатацию в 2024-2025 годах.

В том числе в 2024 году будут завершаться переходящие проекты, также начнется реконструкция дорог Актобе – Карабутак – Улгайсын и Караганда – Жезказган.
Помимо этого, по информации Минтранса, в стране были определены приоритетные автодорожные проекты протяженностью 4,7 тысяч километров.

В первую очередь речь идет о реконструкции дорог Актобе – Улгайсын, Жезказган – Караганда, обход города Сарыагаша Туркестанской области общей протяженностью 877 километров. По данным проектам с 2024 года начнутся строительно-монтажные работы.

Также более чем на четырех тысячах километрах внедряются EPCM-контракты полного жизненного цикла, где один подрядчик осуществляет проектирование, строительство и содержание реконструируемых участков автодорог.

В целом к реализации новых проектов планируется приступать поэтапно, по мере завершения переходящих проектов, с учетом их приоритетности согласно следующим срокам.

Начало реализации – с 2024 года:
1. Актобе – Улгайсын – Кызылорда (262 км);
2. Караганда – Жезказган (513 км);
3. Обход города Сарыагаша (102 км).

Начало реализации – с 2025–2026 года:
4. Атырау – Доссор (86 км);
5. Астана – Костанай – граница России (830 км).

Начало реализации – с 2026 года:
6. Павлодар – граница России (225 км);
7. Семей – граница России (на Барнаул) (111 км);
8. Атырау – Уральск (521 км);
9. Бейнеу – Шалкар – Ыргыз (665 км);
10. Жанаозен – Кендирли (156 км);
11. Обход Шымкента (48 км);
12. Алматы – Талгар – Байдибек би (68 км);
13. Алматы – Ушконыр (48 км).

Ожидается, что за счет улучшения дорожного полотна значительно вырастет средняя пропускная способность трасс в зависимости от количества полос, типов покрытия и других факторов.

В свою очередь, как отметили в министерстве, это способствует развитию транспортной инфраструктуры и обеспечит население постоянным доступом к местам связи, снизит время и затраты на доставку товаров. Кроме того, ожидается создание рабочих мест и привлечение инвестиций в смежные отрасли. Например, в курортные и туристические места, которые станут более доступными.

Для справки: EPCM-контракты – это система, направленная на управление проектом в целом, от организации инженерных изысканий и разработки функциональной концепции проекта, далее – к управлению проектированием и строительством, и в завершение – оформление законченного строительством объекта в эксплуатацию.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
glu-info (Посетители) Вчера, 19:23
Цитата: Жанар
НУ!, очень "громкое" название статьи...
Ну почему? Как раз название соответствует тому что будет.Никто ведь не сказал что асфальт от этого лучше станет.Только
сдать в эксплуатацию
.А уж это у нас умеют.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Вчера, 19:14
Более 400 миллиардов тенге закатают в дороги Казахстана»: В список попали мангистауские дороги.

НУ!, очень "громкое" название статьи...
Конечно мы и редакция ни когда не узнаем, А!, сколько "откатали" себе по карманам "подрядчики - строители" этих дорог?!.... popa

Все мы ходим под богом.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика