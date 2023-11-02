Более 400 миллиардов тенге закатают в дороги Казахстана»: В список попали мангистауские дороги.

Фото АО НК «КазАвтоЖол»
По информации министерства транспорта РК, на текущий момент ведутся полномасштабные работы в данном направлении. В том числе планируется охватить 3,6 тысяч километра трасс республиканского значения, которые соединяют между собой населенные пункты центральных, восточных и западных регионов.
Речь идет о следующих проектах: Талдыкорган – Усть-Каменогорск (768 км), Караганда – Балхаш (363 км), Балхаш – Бурылбайтал (288 км), Бурылбайтал – Курты – Конаев (295 км), Узынагаш – Отар (42 км), Мерке – Бурылбайтал (200 км), Актобе – Кандыагаш – Макат (440 км), Атырау – граница России (на Астрахань, 283 км), Калбатау – Майкапшагай (415 км), Ушарал – Достык (90 км), Костанай – Денисовка (19 км), Петропавловск – граница России (31 км), обход Шамалгана (6 км), БАКАД (66 км), Кызылорда – Жезказган (218 км), Подстепное – Федоровка – граница России (72 км).
В ведомстве отметили, что для строительства и реконструкции данных участков в текущем году выделено 223 млрд тенге, а в 2024 году предусмотрено 217 миллиардов тенге. Всего за два года – 440 миллиардов тенге.
В этом году планируется сдать в эксплуатацию 856 км трасс. В том числе Балхаш – Бурылбайтал (127 км), Бурылбайтал – Курты (81 км), Мерке – Бурылбайтал (120 км), Актобе – Кандыагаш – Макат (332 км), Атырау – Астрахань (40 км), Ушарал – Достык (90 км), БАКАД (66 км).
На 10 октября уже введены в эксплуатацию 180 км: БАКАД (66 км), Мерке – Бурылбайтал (84 км), Ушарал – Достык (30 км). По 676 км готовятся документы для сдачи в эксплуатацию до конца года. Оставшиеся участки автодорог будут поэтапно сданы в эксплуатацию в 2024-2025 годах.
В том числе в 2024 году будут завершаться переходящие проекты, также начнется реконструкция дорог Актобе – Карабутак – Улгайсын и Караганда – Жезказган.
Помимо этого, по информации Минтранса, в стране были определены приоритетные автодорожные проекты протяженностью 4,7 тысяч километров.
В первую очередь речь идет о реконструкции дорог Актобе – Улгайсын, Жезказган – Караганда, обход города Сарыагаша Туркестанской области общей протяженностью 877 километров. По данным проектам с 2024 года начнутся строительно-монтажные работы.
Также более чем на четырех тысячах километрах внедряются EPCM-контракты полного жизненного цикла, где один подрядчик осуществляет проектирование, строительство и содержание реконструируемых участков автодорог.
В целом к реализации новых проектов планируется приступать поэтапно, по мере завершения переходящих проектов, с учетом их приоритетности согласно следующим срокам.
Начало реализации – с 2024 года:
1. Актобе – Улгайсын – Кызылорда (262 км);
2. Караганда – Жезказган (513 км);
3. Обход города Сарыагаша (102 км).
Начало реализации – с 2025–2026 года:
4. Атырау – Доссор (86 км);
5. Астана – Костанай – граница России (830 км).
Начало реализации – с 2026 года:
6. Павлодар – граница России (225 км);
7. Семей – граница России (на Барнаул) (111 км);
8. Атырау – Уральск (521 км);
9. Бейнеу – Шалкар – Ыргыз (665 км);
10. Жанаозен – Кендирли (156 км);
11. Обход Шымкента (48 км);
12. Алматы – Талгар – Байдибек би (68 км);
13. Алматы – Ушконыр (48 км).
Ожидается, что за счет улучшения дорожного полотна значительно вырастет средняя пропускная способность трасс в зависимости от количества полос, типов покрытия и других факторов.
В свою очередь, как отметили в министерстве, это способствует развитию транспортной инфраструктуры и обеспечит население постоянным доступом к местам связи, снизит время и затраты на доставку товаров. Кроме того, ожидается создание рабочих мест и привлечение инвестиций в смежные отрасли. Например, в курортные и туристические места, которые станут более доступными.
Для справки: EPCM-контракты – это система, направленная на управление проектом в целом, от организации инженерных изысканий и разработки функциональной концепции проекта, далее – к управлению проектированием и строительством, и в завершение – оформление законченного строительством объекта в эксплуатацию.
Речь идет о следующих проектах: Талдыкорган – Усть-Каменогорск (768 км), Караганда – Балхаш (363 км), Балхаш – Бурылбайтал (288 км), Бурылбайтал – Курты – Конаев (295 км), Узынагаш – Отар (42 км), Мерке – Бурылбайтал (200 км), Актобе – Кандыагаш – Макат (440 км), Атырау – граница России (на Астрахань, 283 км), Калбатау – Майкапшагай (415 км), Ушарал – Достык (90 км), Костанай – Денисовка (19 км), Петропавловск – граница России (31 км), обход Шамалгана (6 км), БАКАД (66 км), Кызылорда – Жезказган (218 км), Подстепное – Федоровка – граница России (72 км).
В ведомстве отметили, что для строительства и реконструкции данных участков в текущем году выделено 223 млрд тенге, а в 2024 году предусмотрено 217 миллиардов тенге. Всего за два года – 440 миллиардов тенге.
В этом году планируется сдать в эксплуатацию 856 км трасс. В том числе Балхаш – Бурылбайтал (127 км), Бурылбайтал – Курты (81 км), Мерке – Бурылбайтал (120 км), Актобе – Кандыагаш – Макат (332 км), Атырау – Астрахань (40 км), Ушарал – Достык (90 км), БАКАД (66 км).
На 10 октября уже введены в эксплуатацию 180 км: БАКАД (66 км), Мерке – Бурылбайтал (84 км), Ушарал – Достык (30 км). По 676 км готовятся документы для сдачи в эксплуатацию до конца года. Оставшиеся участки автодорог будут поэтапно сданы в эксплуатацию в 2024-2025 годах.
В том числе в 2024 году будут завершаться переходящие проекты, также начнется реконструкция дорог Актобе – Карабутак – Улгайсын и Караганда – Жезказган.
Помимо этого, по информации Минтранса, в стране были определены приоритетные автодорожные проекты протяженностью 4,7 тысяч километров.
В первую очередь речь идет о реконструкции дорог Актобе – Улгайсын, Жезказган – Караганда, обход города Сарыагаша Туркестанской области общей протяженностью 877 километров. По данным проектам с 2024 года начнутся строительно-монтажные работы.
Также более чем на четырех тысячах километрах внедряются EPCM-контракты полного жизненного цикла, где один подрядчик осуществляет проектирование, строительство и содержание реконструируемых участков автодорог.
В целом к реализации новых проектов планируется приступать поэтапно, по мере завершения переходящих проектов, с учетом их приоритетности согласно следующим срокам.
Начало реализации – с 2024 года:
1. Актобе – Улгайсын – Кызылорда (262 км);
2. Караганда – Жезказган (513 км);
3. Обход города Сарыагаша (102 км).
Начало реализации – с 2025–2026 года:
4. Атырау – Доссор (86 км);
5. Астана – Костанай – граница России (830 км).
Начало реализации – с 2026 года:
6. Павлодар – граница России (225 км);
7. Семей – граница России (на Барнаул) (111 км);
8. Атырау – Уральск (521 км);
9. Бейнеу – Шалкар – Ыргыз (665 км);
10. Жанаозен – Кендирли (156 км);
11. Обход Шымкента (48 км);
12. Алматы – Талгар – Байдибек би (68 км);
13. Алматы – Ушконыр (48 км).
Ожидается, что за счет улучшения дорожного полотна значительно вырастет средняя пропускная способность трасс в зависимости от количества полос, типов покрытия и других факторов.
В свою очередь, как отметили в министерстве, это способствует развитию транспортной инфраструктуры и обеспечит население постоянным доступом к местам связи, снизит время и затраты на доставку товаров. Кроме того, ожидается создание рабочих мест и привлечение инвестиций в смежные отрасли. Например, в курортные и туристические места, которые станут более доступными.
Для справки: EPCM-контракты – это система, направленная на управление проектом в целом, от организации инженерных изысканий и разработки функциональной концепции проекта, далее – к управлению проектированием и строительством, и в завершение – оформление законченного строительством объекта в эксплуатацию.