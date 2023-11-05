«ПАЗики» поменяют на новые автобусы в Актау

Люди уверяют, что автобусы, в частности «ПАЗики», устарели, тесны и медленно передвигаются. Перевозчику желательно обновить автопарк.Владелец маршрута №105 Руслан Ахметнабиев сообщил, что в настоящее время курсирует 16 автобусов, три из которых «ПАЗики».Перевозчик приобрел пять новых автобусов казахстанского производства ТОО «QazTehna» в Сарани за счет фонда промышленности и развития по программе «Жасыл Даму», а также при поддержке управления пассажирского транспорта.Бюджетные средства не использовались.До 10 ноября, как заверил Руслан Ахметнабиев, автопарк маршрута №105 будет обновлен на 100 процентов.