Запущен прямой рейс из Актау в Катар

- Самолёты из Актау в столицу Катара Доху будут летать раз в неделю – по субботам, - сообщили в аэропорту Актау.

Первый полет из Актау в столицу Катара Доху был совершен 4 ноября 2023 года.На странице авиакомпании FlyArystan в Инстаграм сообщается, что билеты на чартерный рейс по направлению Актау-Доха доступны только в пакетных турах через партнеров турагентов.