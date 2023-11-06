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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:37

Просмотров: 1033

Департамент госдоходов Мангистау: Мошенники выставляют фейковые счета по налогам через банковское приложение

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области предупреждают жителей региона о мошенниках, которые через мобильное приложение «Kaspi» направляют фейковые сообщения (ложные уведомления).

Фото xaqmedia.kz
В департаменте госдоходов Мангистау предупреждают жителей региона о мошенниках, которые через мобильное приложение «Kaspi» направляют фейковые сообщения (ложные уведомления) об исполнении налогового обязательства следующего содержания: «Выставлен счет для оплаты налоговой задолженности» с вкладкой «оплатить», при нажатии вкладки списываются денежные средства с банковских счетов налогоплательщиков без подтверждения оплаты.

- В этой связи департамент государственных доходов по Мангистауской области во избежание несанкционированных списаний денежных средств при получении сообщений о налоговой задолженности в мобильных приложениях банков второго уровня рекомендует проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам, которые можно уточнить посредством нескольких мобильных приложений, - сообщили в ведомстве.


Проверить сведения можно через мобильные приложения:
- АО «Каспий банк» (в сервисе «Все платежи» → «Штрафы и налоги» → «Налоги» → «Долги по налогам» → «Проверить»);
- «Халык банк» (в сервисе «Все платежи» → «Налоги, штрафы, услуги ЦОН» → «Налоги» → «Оплата налоговой задолженности (транспорт, земля и имущество)» → «Проверить»);
- «e-Salyq Azamat» (во вкладке «Электронные сервисы» → «Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам» → «Ввести ИИН» → «Найти»).

- Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого. При этом, будьте бдительны, не дайте себя обмануть мошенникам, - отмечает департамент государственных доходов.



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Комментарии ( 1 )

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Bober (Посетители) Сегодня, 17:05
А те, что ходят по квартирам с "Мангистау Жарык", в поисках денег не за что - с ними как быть?
 
 

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