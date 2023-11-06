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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 142

Юные красавицы Актау вернулись с победой с международного детского фестиваля в Дубае

Сразу несколько призовых титулов привезли домой воспитанницы арт-студии «Колибри» с XXI международного детского фестиваля культуры и искусств «Little Miss & Little Mister United World», который проходил с 29 октября по 3 ноября в Дубае. Об этом сообщили в культурно-досуговом комплексе им.Абая.

Фото предоставили в арт-студии «Колибри»
В Дубае прошел XXI международный детский фестиваль культуры и искусств «Little Miss & Little Mister United World». Более 35 участников из 17 стран продемонстрировали свои таланты и умения.

Казахстан на конкурсе представили воспитанницы арт-студии «Колибри» из Актау: Инкар Ислам, Айсара Далдабаева и Эрика Кадау.

Юные красавицы Актау вернулись с победой с международного детского фестиваля в Дубае


Девочки приняли участие в трех номинациях: амбассадор, модель и талант.

- По итогам конкурса абсолютным победителем в номинации «Talent United World» стала Инкар Ислам. Эрика Кадау завоевала титул «Ambassador Winner» и «Model Gold». Также получила специальный приз «Best art-costume», «Best ambassador». Айсара Далдабаева завоевала титулы «Model Winner» и «Talent Gold». Специальный приз «Best art-costume» и «Best interview», - рассказали в арт-студии «Колибри».



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