Юные красавицы Актау вернулись с победой с международного детского фестиваля в Дубае

- По итогам конкурса абсолютным победителем в номинации «Talent United World» стала Инкар Ислам. Эрика Кадау завоевала титул «Ambassador Winner» и «Model Gold». Также получила специальный приз «Best art-costume», «Best ambassador». Айсара Далдабаева завоевала титулы «Model Winner» и «Talent Gold». Специальный приз «Best art-costume» и «Best interview», - рассказали в арт-студии «Колибри».

В Дубае прошел XXI международный детский фестиваль культуры и искусств «Little Miss & Little Mister United World». Более 35 участников из 17 стран продемонстрировали свои таланты и умения.Казахстан на конкурсе представили воспитанницы арт-студии «Колибри» из Актау: Инкар Ислам, Айсара Далдабаева и Эрика Кадау.Девочки приняли участие в трех номинациях: амбассадор, модель и талант.