«Приходите без подготовки»: Мажилисмен Едил Жанбыршин сделал замечание министрам и замминистрам

- Я хотел бы сделать замечание, а потом задать вопрос, если можно. Наши министры и замминистра приходят без подготовки, кто-то читает ответы, кто-то доклады читает, кто-то говорит в общих чертах, - возмутился депутат.



- Это не в первый раз, Ерлан Жаканович, поэтому я хотел бы, чтобы на конкретный вопрос депутатов отвечали конкретно, чтобы мы не уточняли, - возмутился Жанбыршин и продолжил свой вопрос к депутатам по повестке заседания.