«Приходите без подготовки»: Мажилисмен Едил Жанбыршин сделал замечание министрам и замминистрам

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Мажилисмен Едил Жанбыршин в ходе пленарного заседания обратился в адрес министров и их заместителей с критикой по поводу подготовки докладчиков к заседанию Мажилиса.
Председатель Мажилиса Ерлан Кошан прервал депутата и попросил задать вопрос.
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- Я хотел бы сделать замечание, а потом задать вопрос, если можно. Наши министры и замминистра приходят без подготовки, кто-то читает ответы, кто-то доклады читает, кто-то говорит в общих чертах, - возмутился депутат.
Председатель Мажилиса Ерлан Кошан прервал депутата и попросил задать вопрос.
- Это не в первый раз, Ерлан Жаканович, поэтому я хотел бы, чтобы на конкретный вопрос депутатов отвечали конкретно, чтобы мы не уточняли, - возмутился Жанбыршин и продолжил свой вопрос к депутатам по повестке заседания.
Видео можно посмотреть здесь.