Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев заявил о дефиците газа в ближайшее время

Фото из архива Lada.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил о дефиците газа в ближайшее время, сообщает журналист КазТАГ.
На вопрос «Что делать с недовольством казахстанцев?», он ответил: «Объяснять».
Ранее стало известно, что 6 ноября в Астане газ решили продавать по талонам из-за дефицита на АЗС. 7 ноября ситуацию решил прокомментировать «КазМунайГаз», который поспешил снять с себя ответственность за ситуацию с дефицитом газа. Вечером 7 ноября Минэнерго открыто признало перебои с поставками газа в Астану и в Жамбылскую область, а также в Северо-Казахстанскую область.
- Будет существенный дефицит, непокрываемый. Сейчас мы вынуждены абсолютно ответственно и открыто говорить обществу, потребителям, автолюбителям, что с этим видом топлива уже сейчас государство испытывает серьезные проблемы, и эта проблема краткосрочно не решится, - сказал Саткалиев в кулуарах мажилиса в среду.
На вопрос «Что делать с недовольством казахстанцев?», он ответил: «Объяснять».
- Есть меры государственной поддержки, мы говорим про экономику предприятий, государство имеет возможность применить меры поддержки социально уязвимых слоев. Государство имеет инструменты поддержки через субсидии того или иного вида производства, я думаю, правительство будет применять сбалансированный подход в отношении тех или иных мер. Я сейчас говорю только об инициативе Минэнерго, которая будет обсуждаться. (…) В целом мы по объёму топлива смотрим, на 25 процентов за девять месяцев выросло, то есть на
порядка 225-250 тысяч тонн в месяц выросло потребление за это время, - уточнил Саткалиев.
порядка 225-250 тысяч тонн в месяц выросло потребление за это время, - уточнил Саткалиев.
Ранее стало известно, что 6 ноября в Астане газ решили продавать по талонам из-за дефицита на АЗС. 7 ноября ситуацию решил прокомментировать «КазМунайГаз», который поспешил снять с себя ответственность за ситуацию с дефицитом газа. Вечером 7 ноября Минэнерго открыто признало перебои с поставками газа в Астану и в Жамбылскую область, а также в Северо-Казахстанскую область.