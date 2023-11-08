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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 609

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев заявил о дефиците газа в ближайшее время

Существенный и непокрываемый дефицит газа прогнозирует в Казахстане министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт КазТАГ.

Фото из архива Lada.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил о дефиците газа в ближайшее время, сообщает журналист КазТАГ.

- Будет существенный дефицит, непокрываемый. Сейчас мы вынуждены абсолютно ответственно и открыто говорить обществу, потребителям, автолюбителям, что с этим видом топлива уже сейчас государство испытывает серьезные проблемы, и эта проблема краткосрочно не решится, - сказал Саткалиев в кулуарах мажилиса в среду.


На вопрос «Что делать с недовольством казахстанцев?», он ответил: «Объяснять».

- Есть меры государственной поддержки, мы говорим про экономику предприятий, государство имеет возможность применить меры поддержки социально уязвимых слоев. Государство имеет инструменты поддержки через субсидии того или иного вида производства, я думаю, правительство будет применять сбалансированный подход в отношении тех или иных мер. Я сейчас говорю только об инициативе Минэнерго, которая будет обсуждаться. (…) В целом мы по объёму топлива смотрим, на 25 процентов за девять месяцев выросло, то есть на
порядка 225-250 тысяч тонн в месяц выросло потребление за это время, - уточнил Саткалиев.


Ранее стало известно, что 6 ноября в Астане газ решили продавать по талонам из-за дефицита на АЗС. 7 ноября ситуацию решил прокомментировать «КазМунайГаз», который поспешил снять с себя ответственность за ситуацию с дефицитом газа. Вечером 7 ноября Минэнерго открыто признало перебои с поставками газа в Астану и в Жамбылскую область, а также в Северо-Казахстанскую область.



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Комментарии ( 3 )

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  • Космос
 Sensation (Посетители) Сегодня, 13:56
Уменьшите экспорт газа в другие страны и все нет проблем
 
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  • Космос
  • kot_85
  • Ирон
  • Sensation
 babe (Посетители) Сегодня, 13:13
Интересно получается, на экспорт газ есть и в больших объемах , а для своих нет! Ну да, поднять цены не удалось , то скажем, ой простите , объясним гражданам , что газ жок
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Космос
  • kot_85
  • Sensation
 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:59
Да когда вы уже нажретесь и карман набьете.добычу нефти наращивают.а с газом дефицит.скажите правду народу что толкает его куда вам барыга выгодно
 
 

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