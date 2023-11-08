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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:30

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Блогер из Актау в поисках причины обмеления Каспийского моря посетил Куйбышевское водохранилище

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев посетил российский город Самару и снял на видео Куйбышевское водохранилище. По мнению блогера, строительство гидроэлектростанций на Волге несомненно влияют на обмеление Каспийского моря.

Кадр видео
Видео с Куйбышевского водохранилища местный блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал на своей странице в Instagram.



- Куйбышевское водохранилище (Жигулёвское море введено в эксплуатацию в 1957 году) - одно из крупнейших водохранилищ в мире, длина водохранилища по Волге составляет более 500 километров, а наибольшая ширина более 40 километров. Водохранилище сильно изменило режим стока реки Волги как выше, так и ниже плотины, - отметил блогер.


Блогер отметил, что строительство гидроэлектростанций на Волге несомненно влияет на обмеление Каспийского моря.

- С момента строительства Жигулёвского ГЭС произошёл бурный рост промышленности в регионе за счёт дешёвой электроэнергии, большие запасы пресной воды способствовали развитию сельского хозяйства в традиционно засушливом климате Поволжья. К сожалению, даже мне ясно видно с вершины Жигулёвских гор, какую огромную антропогенную нагрузку испытывает река Волга. Вдоль реки проживают почти половина населения России, чрезмерный разбор воды для нужд питьевого водоснабжения городов, сброс в реку сточных вод, зарегулированность естественного течения реки вследствие создания на ней целого каскада гидроэлектростанций (их на Волге 12), и многие другие факторы несомненно имеют влияние на то, что сейчас происходит с Каспийским морем (80 процентов воды на Каспийском море заполняется водами реки Волга), - отметил Азамат Сарсенбаев.



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