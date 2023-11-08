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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 667

Задолженность потребителей коммунальных услуг в Мангистау составила 16,9 миллиарда тенге

Задолженность потребителей коммунальных услуг в стране составила 61 миллиард тенге. В Мангистауской области задолженность составила 16,9 миллиарда тенге. Данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Фото из архива
По данным аналитиков, совокупный объём дебиторской задолженности потребителей перед субъектами естественных монополий (СЕМ), превышающей три месяца, на 1 октября 2023 года составил 61,2 миллиарда тенге, из которых 15,7 миллиарда тенге — задолженность населения, 45,6 миллиарда тенге — задолженность предприятий.

Задолженность потребителей коммунальных услуг в Мангистауской области составила 16,9 миллиарда тенге, из них 1,6 миллиарда тенге — задолженность населения.

Задолженность потребителей коммунальных услуг в Мангистау составила 16,9 миллиарда тенге


В том числе задолженность физических лиц за услуги центрального отопления достигла 482,7 миллиона тенге, за услуги газоснабжения — 158,7 миллиона тенге, за электроэнергию — 659,9 миллиона тенге, за услуги водоснабжения — 336,5 миллиона тенге.

- Износ коммунальной инфраструктуры в Казахстане — проблема давняя и системная. Ещё весной текущего года президент РК отметил, что более половины ТЭЦ страны находятся в зоне риска, а уровень износа в некоторых городах превысил 80 процентов. Средний износ тепловых сетей по стране — около 54 процентов, причём в 80 городах с централизованным теплоснабжением этот показатель составил от 75 до 92 процентов. Для модернизации коммунальной инфраструктуры путём привлечения инвестиций в стране работает программа «Тариф в обмен на инвестиции». В то же время стоит понимать, что помимо усилий государства и действий субъектов естественных монополий (СЕМ) и их регуляторов огромную роль играет добросовестность потребителей коммунальных благ — энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, - отмечают аналитики.



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Комментарии ( 1 )

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57250 (Посетители) Сегодня, 17:16
это давно длится и всем чиновникам минус и особенно всем ком организациям. Раньше хоть ТВС блокировали канализацию , хоть толк был. А сейчас всем на плевать.. продукцию выдали произвели и услуги были и что .. Все сидят и нежелание выбивать заработанные деньги с потребителей
 
 

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