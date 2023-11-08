Задолженность потребителей коммунальных услуг в Мангистау составила 16,9 миллиарда тенге



- Износ коммунальной инфраструктуры в Казахстане — проблема давняя и системная. Ещё весной текущего года президент РК отметил, что более половины ТЭЦ страны находятся в зоне риска, а уровень износа в некоторых городах превысил 80 процентов. Средний износ тепловых сетей по стране — около 54 процентов, причём в 80 городах с централизованным теплоснабжением этот показатель составил от 75 до 92 процентов. Для модернизации коммунальной инфраструктуры путём привлечения инвестиций в стране работает программа «Тариф в обмен на инвестиции». В то же время стоит понимать, что помимо усилий государства и действий субъектов естественных монополий (СЕМ) и их регуляторов огромную роль играет добросовестность потребителей коммунальных благ — энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, - отмечают аналитики.

По данным аналитиков, совокупный объём дебиторской задолженности потребителей перед субъектами естественных монополий (СЕМ), превышающей три месяца, на 1 октября 2023 года составил 61,2 миллиарда тенге, из которых 15,7 миллиарда тенге — задолженность населения, 45,6 миллиарда тенге — задолженность предприятий.Задолженность потребителей коммунальных услуг в Мангистауской области составила 16,9 миллиарда тенге, из них 1,6 миллиарда тенге — задолженность населения.В том числе задолженность физических лиц за услуги центрального отопления достигла 482,7 миллиона тенге, за услуги газоснабжения — 158,7 миллиона тенге, за электроэнергию — 659,9 миллиона тенге, за услуги водоснабжения — 336,5 миллиона тенге.