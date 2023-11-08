«Каспий – наше общее достояние»: Какие актуальные вопросы будут обсуждать президенты России и Казахстана

– Вопросы трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов традиционно занимают значимое место в повестке двусторонних отношений. Важное экономическое, природное и даже культурное значение имеет для наших стран протекающая по территории России и Казахстана река Урал. Для сохранения экосистемы её бассейна реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие в том числе широкий ряд научных мероприятий по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке воды. Предметный диалог ведётся по линии федеральных и природоохранных ведомств, Российско-казахстанской комиссии по вопросам окружающей среды, Комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также Комиссии по сохранению экосистемы реки Урал, - сказал Владимир Путин.





- Придаём большое значение сохранению популяций редких видов животных, в частности, каспийского тюленя и рыб – особенно осетровых. В целом Россия и Казахстан уделяют природоохранной теме приоритетное внимание, в том числе в рамках «каспийской пятерки». Для сбережения экосистемы и биоразнообразия Каспия реализуем проекты по защите млекопитающих и птиц, очистке морской воды от пластика, разведению и выращиванию осетра и многие другие. Каспий – наше общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнерства и сотрудничества. По-другому просто ничего не получится. При этом, конечно, мы не забываем и об экономическом, логистическом потенциале наших водоёмов – планируем развивать здесь кооперацию, в частности, в области судостроения и морских перевозок, - заявил президент Российской Федерации.