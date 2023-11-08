Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 08 Ноября
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.79 KZT
  • €1 = 497.78 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:42

Просмотров: 310

«Каспий – наше общее достояние»: Какие актуальные вопросы будут обсуждать президенты России и Казахстана

Казахстан с рабочим визитом 9 ноября посетит президент Российской Федерации Владимир Путин. Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы развития казахско-российского стратегического партнёрства. Накануне визита президент РФ в интервью «Казахстанской правде» рассказал о том, как развиваются двусторонние отношения наших стран.

Фото kazpravda.kz
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Казахстан и Россия имеют не только сухопутную границу, но и водную – обе страны имеют выход к Каспийскому морю.

– Вопросы трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов традиционно занимают значимое место в повестке двусторонних отношений. Важное экономическое, природное и даже культурное значение имеет для наших стран протекающая по территории России и Казахстана река Урал. Для сохранения экосистемы её бассейна реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие в том числе широкий ряд научных мероприятий по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке воды. Предметный диалог ведётся по линии федеральных и природоохранных ведомств, Российско-казахстанской комиссии по вопросам окружающей среды, Комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также Комиссии по сохранению экосистемы реки Урал, - сказал Владимир Путин.


Владимир Путин отметил, что то же самое касается решения экологических проблем Каспийского моря, включая обмеление водоёма.

- Придаём большое значение сохранению популяций редких видов животных, в частности, каспийского тюленя и рыб – особенно осетровых. В целом Россия и Казахстан уделяют природоохранной теме приоритетное внимание, в том числе в рамках «каспийской пятерки». Для сбережения экосистемы и биоразнообразия Каспия реализуем проекты по защите млекопитающих и птиц, очистке морской воды от пластика, разведению и выращиванию осетра и многие другие. Каспий – наше общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнерства и сотрудничества. По-другому просто ничего не получится. При этом, конечно, мы не забываем и об экономическом, логистическом потенциале наших водоёмов – планируем развивать здесь кооперацию, в частности, в области судостроения и морских перевозок, - заявил президент Российской Федерации.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика