Активисты высадят в Актау 124 саженца ясеня

Фото предоставлено фондом
Всего будет посажено 124 саженца ясеня, высотой 3,5-4 метра, которые привезли из питомника Алматы.
Павел Кузьмичев рассказал, что предварительно подготовили посадочные места для деревьев в соответствии с нормами для посадки крупномеров.
По данным организаторов, проект уже поддержали не только активисты, но и культурные деятели и бизнесмены Актау в лице Нурпейсовой Нурджамал, Данияра Сандыбаева с семьей, Ерлана Ерубаева, Аймурата Танатова, Айдара Каримбаева, Азамата Сарсенбаева, Алтая Мекебаева и многих других.
Активисты акции отметили, что предварительно перед посадкой была проделана большая работа по подведению автополива (капельного орошения).
Напомним, в Актау был создан фонд «Ақтау - менің қалам!», который выступает с инициативами по облагораживанию территории города. В планах у фонда реализовывать проект не только по посадкам, но и по реконструкции значимых мест города и формированию точек притяжения согласно всем правилам урбанистики.
- Деревья такого размера архитектурно выразительны и сразу дадут эффект озеленения. Также они более устойчивы и не требуют частого ухода. Лиственные деревья более устойчивы к загазованности и пыли, что очень актуально для городских условий. В прошлом году мы тестировали деревья разного размера и разных пород для высадки в наших условиях. Есть положительный опыт. Мы используем только качественный посадочный материал, - говорит Павел Кузьмичев, озеленитель проекта Фонд развития города «Ақтау - менің қалам!».
Павел Кузьмичев рассказал, что предварительно подготовили посадочные места для деревьев в соответствии с нормами для посадки крупномеров.
- Подготовили почвосмесь для лучшей адаптации растений и провели капельный полив. Также были закуплены саженцы казацкого можжевельника, который будет высажен в нижнем ярусе под деревьями, - отметил Павел Кузьмичев.
По данным организаторов, проект уже поддержали не только активисты, но и культурные деятели и бизнесмены Актау в лице Нурпейсовой Нурджамал, Данияра Сандыбаева с семьей, Ерлана Ерубаева, Аймурата Танатова, Айдара Каримбаева, Азамата Сарсенбаева, Алтая Мекебаева и многих других.
- Аким города Ұлықбек Тналиев также стал одним из первых, кто посадил свой саженец на разделительной полосе. Посадка будет продолжаться в течение недели и планируется, что к акции еще присоединятся сам аким области Ноғаев Нұрлан Асқарұлы, а также Урисбаев Аббат Жангирханович, Кенжетаева Алия Туман, Светлана Султангереева, Серик Сариев, Адильбек Ниязымбетов, Медина Сактаганова, Гульсина Миргалиева, Артур Капишев (Jai_leemo), Бекзад Нурдаулетов и еще многие активисты Актау, - отметили организаторы акции.
Активисты акции отметили, что предварительно перед посадкой была проделана большая работа по подведению автополива (капельного орошения).
- Сейчас полив проводится фондом «Ақтау - менің қалам!» и уже готовятся документы по передаче деревьев на баланс ЖКХ города. Общая стоимость затрат по данному проекту составляет около 11 000 000 тенге собранных средств, - сообщили представители фонда.
Напомним, в Актау был создан фонд «Ақтау - менің қалам!», который выступает с инициативами по облагораживанию территории города. В планах у фонда реализовывать проект не только по посадкам, но и по реконструкции значимых мест города и формированию точек притяжения согласно всем правилам урбанистики.
Оставьте свой комментарий первым.