Активисты высадят в Актау 124 саженца ясеня

- Деревья такого размера архитектурно выразительны и сразу дадут эффект озеленения. Также они более устойчивы и не требуют частого ухода. Лиственные деревья более устойчивы к загазованности и пыли, что очень актуально для городских условий. В прошлом году мы тестировали деревья разного размера и разных пород для высадки в наших условиях. Есть положительный опыт. Мы используем только качественный посадочный материал, - говорит Павел Кузьмичев, озеленитель проекта Фонд развития города «Ақтау - менің қалам!».

- Подготовили почвосмесь для лучшей адаптации растений и провели капельный полив. Также были закуплены саженцы казацкого можжевельника, который будет высажен в нижнем ярусе под деревьями, - отметил Павел Кузьмичев.

- Аким города Ұлықбек Тналиев также стал одним из первых, кто посадил свой саженец на разделительной полосе. Посадка будет продолжаться в течение недели и планируется, что к акции еще присоединятся сам аким области Ноғаев Нұрлан Асқарұлы, а также Урисбаев Аббат Жангирханович, Кенжетаева Алия Туман, Светлана Султангереева, Серик Сариев, Адильбек Ниязымбетов, Медина Сактаганова, Гульсина Миргалиева, Артур Капишев (Jai_leemo), Бекзад Нурдаулетов и еще многие активисты Актау, - отметили организаторы акции.

- Сейчас полив проводится фондом «Ақтау - менің қалам!» и уже готовятся документы по передаче деревьев на баланс ЖКХ города. Общая стоимость затрат по данному проекту составляет около 11 000 000 тенге собранных средств, - сообщили представители фонда.