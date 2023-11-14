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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:42

Просмотров: 810

С начала года в Мангистауской области отмечается рост заболеваемостью вирусным гепатитом А

За 10 месяцев в Мангистау врачи-эпидемиологи зафиксировали 36 случаев острого вирусного гепатита А. Это больше на 14 фактов, чем в прошлом году. В подавляющем большинстве заболели дети до 14 лет. Об этом проинформировала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Г.Шорбасова. Фото предоставлено пресс-службой департамента
Со слов специалиста, в этом году по сравнению с 10 месяцами 2022 года уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом А вырос в 8,7 раза. В прошлом году было зарегистрировано четыре случая.

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Наибольший рост - 21 случай отмечен в Жанаозене. Семь человек заболели в Мунайлы, шесть – в Актау, по одному факту зарегистрировано в Бейнеу и в Тупкарагане. Из числа всех заболевших 22 – это дети до 14 лет: 17 – в Жанаозене, три – в Мунайлы, по одному случаю зафиксировано в Бейнеу и в областном центре. В очагах, где зафиксировано заболевание, своевременно проводились противоэпидемические мероприятия, предотвращалось дальнейшее распространение болезни, прокомментировала Гульшат Шорбасова.


Вирусные гепатиты - группа инфекционных заболеваний, поражающих печень, которая очень распространена за счет различных возбудителей. В мире известно 19 видов вирусных гепатитов, в Мангистауской области встречается пять из них, это А,В,С,Д,Е.

В зависимости от путей передачи вирусные гепатиты подразделяются на две группы: энтеральные и парентеральные.

При энтеральных гепатитах обычные кишечные инфекции, возбудители болезней попадают в организм человека через рот, передаются через грязные руки, посуду, пищу, воду. К энтеральным гепатитам относятся вирусные гепатиты А и Е.

При парентеральных гепатитах болезнетворные вирусы попадают в организм с нарушенной целостностью кожных покровов или слизистых оболочек, механизм передачи - медицинские процедуры (переливание крови, операции, роды, прорезывание зубов, лечение, вакцинация, наложение катетера, внутривенные инъекции наркотиков), а также половой путь передачи инфекции или же различные травмы. К парентеральным гепатитам относятся вирусные гепатиты В, С, Д.

Как уберечься от вирусных гепатитов?

Профилактические меры зависят от путей передачи гепатитов, профилактика гепатитов А и Е, соблюдение элементарного режима чистоты, личной гигиены, гигиены питания, бытовой гигиены.

- Самым надежным способом защиты от вирусного гепатита является профилактическая вакцинация. Среди вирусных гепатитов вакцинация проводится против гепатита А и В. В Мангистауской области с 1999 года из местного бюджета ежегодно выделяются средства на приобретение вакцины для вакцинации против болезни. Против вирусного гепатита А прививаются дети, достигшие двух лет, и ранее не привитые дети до 14 лет. Полный курс вакцинации состоит из двух прививок, интервал между ними составляет шесть месяцев. Ежегодно 15 000-18 000 детей получают вакцинацию и не зарегистрировано ни одного осложнения после прививки, - рассказала Гульшат Шорбасова.

Вакцинация против вирусного гепатита В состоит из трех прививок, детям вводят с перерывом в два месяца, взрослым - с перерывом в один месяц между первой и второй прививками и с перерывом пять месяцев между второй и третьей прививками.

Кто подлежит вакцинации от гепатита В?

Новорожденные, лица, контактировавшие с больным в очаге заболевания, медицинские работники, лица, обучающиеся в организациях высшего и среднего медицинского образования, лица, переливающие кровь и ее компоненты и препараты (реципиенты), впервые выявленные ВИЧ-инфицированные, впервые выявленные лица, подлежащие гемодиализу и трансплантации, онкогематологические больные.



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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 10:34
Растут цены, растет заболеваемость...Что еще выросло у нас?
Хотелось бы знать, что предпринимает минздрав, кроме освещения статистики по росту эпидемиологических заболеваний?
 
 

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