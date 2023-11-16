Актау оказался городом с самыми дорогими яблоками

- В октябре текущего года цены на яблоки в магазинах и на рынках крупных городов страны в среднем составляли 601 тенге за кг. Дороже всего яблоки стоили в Усть-Каменогорске (761 тенге), Актау (739 тенге) и Астане (718 тенге). Дешевле всего — в Туркестане (471 тенге), Шымкенте (473 тенге) и Уральске (507 тенге), - говорится в сообщении аналитиков.

Аналитики сообщают , что в октябре текущего года яблоки в РК подешевели на 2,1% за месяц и в то же время подорожали на 16,5% за год.В региональном разрезе в месячной динамике рост цен был зафиксирован в 7 из 20 регионов страны, наибольший — в Шымкенте: на 8,6%. Ещё в пяти регионах цены остались на уровне прошлого месяца.В годовой динамике удорожание яблок наблюдалось в 16 регионах. Наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Шымкенте (плюс 48,6%), а также в Жетысуской (плюс 43,4%) и Жамбылской (плюс 37,7%) областях.