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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:15

Просмотров: 617

Актау оказался городом с самыми дорогими яблоками

В октябре текущего года цены на яблоки в магазинах и на рынках крупных городов страны в среднем составляли 601 тенге за кг. Дороже всего яблоки стоили в Актау, Усть-Каменогорске и Астане. Такие данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Фото автора
Аналитики сообщают, что в октябре текущего года яблоки в РК подешевели на 2,1% за месяц и в то же время подорожали на 16,5% за год.

В региональном разрезе в месячной динамике рост цен был зафиксирован в 7 из 20 регионов страны, наибольший — в Шымкенте: на 8,6%. Ещё в пяти регионах цены остались на уровне прошлого месяца.

В годовой динамике удорожание яблок наблюдалось в 16 регионах. Наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Шымкенте (плюс 48,6%), а также в Жетысуской (плюс 43,4%) и Жамбылской (плюс 37,7%) областях.

- В октябре текущего года цены на яблоки в магазинах и на рынках крупных городов страны в среднем составляли 601 тенге за кг. Дороже всего яблоки стоили в Усть-Каменогорске (761 тенге), Актау (739 тенге) и Астане (718 тенге). Дешевле всего — в Туркестане (471 тенге), Шымкенте (473 тенге) и Уральске (507 тенге), - говорится в сообщении аналитиков.


Актау оказался городом с самыми дорогими яблоками



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Комментарии ( 3 )

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  • тишка
  • Дизель
 Placida (Посетители) Сегодня, 15:30
Еще одна причина гордиться за свой город!

Цитата: Andrew110
Бананы в июне стоили 560, сейчас 1000+. Через Антарктиду наверно возить стали.

Это ж Ералиевские бананы!! А они самые дорогие!
 
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  • Ingul
  • тишка
  • Дизель
 Andrew110 (Посетители) Сегодня, 14:37
Бананы в июне стоили 560, сейчас 1000+. Через Антарктиду наверно возить стали.
 
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  • Кари
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  • тишка
  • Дизель
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:39
И не только яблоко виновата в цене, но и все продукты включая социальные devil
 
 

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