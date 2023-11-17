Музыкальный альянс: рэперы из Жанаозена и Кыргызстана выпустили совместный клип

- Клип снимали в мае этого года в двух странах: Кыргызстан и Казахстан (Бишкек-Жанаозен (Бозжыра). Для меня лично главный посыл нашей песни - это вечная борьба с самим собой, которая уже далее выливается в поддержку или противостояние с окружающей средой и людьми в частности. И как в припеве читается: «Я хоть и маленький» … или, точнее, хоть и незначительный вклад вношу во всю эту борьбу. Я являюсь творцом своей судьбы и все в моих руках. Кто внимательно смотрел клип, там вы найдете пару «пасхалок». «Приятного просмотра», - сказал Mamay Djedaro.

- Например, образ исполнителя Mamay Djedaro на Бозжыре на пикапе на фоне двух «клыков», многие подумают, что это образ какого-то повстанца или участника «запрещенной группировки», однако этот образ, который жители Актау и Жанаозена видят летом очень часто. Так заматывают лицо многие работники коммунальных служб, которые следят за чистотой города и его обслуживанием. Когда я впервые приехал в Актау еще в 2015 году, то увидел на улице с утра большое количество дворников или уборщиков улиц, которые ходили с намотанной футболкой, либо просто тканью сверху вокруг головы и лица. Через новостные сайты периодически всплывали новости о том, что те или иные уборщики выходили на забастовку, потому что им не могли выдать зарплаты. Такие новости были в 2019 и в 2020 году. Они чистят два города, которые каждый день засыпаются пылью. Просто каждый день на улицах нескончаемая пыль, которую ты сколько не убирай, она не закончится. У них крайне низкие зарплаты. И там в большей степени работают женщины. Их мало, кто замечает, в их руках метлы, они ходят целый день на невыносимой жаре, обмотанные непонятной тканью, и делают свою работу за копейки, - рассказал Искандер Тушаки.

- В клипе мы всем напоминаем, что все в наших руках, пусть даже мы маленькие люди в этой большой стране, с тем государством, которое мы имеем. Я не говорю уже о том, что это коллаборация двух стран, двух воинственных народов, двух протестующих городов, которые находятся так далеко друг от друга, но так сильно связаны ментально и имеют очень похожие проблемы. Просто посмотрите клип, найдите что-то свое, частичку себя в этом, это не отнимет у вас много времени. Я могу еще много описывать моменты клипа, но лучше его посмотреть, - отметил Искандер Тушаки.



- Да, было необычно, когда позвонили, пригласил на совместную песню. Вместе зачитать - спеть и на казахском, и на кыргызском. Ведь наши языки не отличаются практически, и, думаю, большинство тюркоязычных народов нас поймут. Политика - это очень грязное дело, пытаюсь не вмешиваться, но с другой стороны задаю себе вопрос: «кто, если не я?», - сказал Ling Ling.





Над творением рэперов Mamay Djedaro и Ling Ling трудилась команда молодых профессионалов: режиссёр, сценарист, постановщик, оператор и монтажер - Искандер Тушаков, сведение и мастеринг - Black Gold Records (Узбекистан).Mamay Djedaro рассказал, что основу музыки написал молодой битмейкер Ильяс Мукашев (ему 14 лет), далее доводили до ума и усовершенствовали эту минусовку звукоинженеры из Кыргызстана: DJ Advirr и Эмирлан Асанбеков.Режиссёр и сценарист Искандер Тушаки рассказал, что в клипе, как и в самом музыкальном треке, в основе лежат социальные проблемы людей, с которыми они вынуждены справляться порой сами, без помощи государства.Искандер Тушаки отметил, батыры в клипе - это олицетворение сил, одни со стороны власть имущих, другие со стороны духа и веры народа. И между ними происходит вечное сражение, вечное выяснение отношений, вечное противостояние.Кыргызский рэпер Ling Ling отметил, что всегда болеет за свободу слова.