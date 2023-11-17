Музыкальный альянс: рэперы из Жанаозена и Кыргызстана выпустили совместный клип

Фото предоставлено Mamay Djedaro
Над творением рэперов Mamay Djedaro и Ling Ling трудилась команда молодых профессионалов: режиссёр, сценарист, постановщик, оператор и монтажер - Искандер Тушаков, сведение и мастеринг - Black Gold Records (Узбекистан).
Mamay Djedaro рассказал, что основу музыки написал молодой битмейкер Ильяс Мукашев (ему 14 лет), далее доводили до ума и усовершенствовали эту минусовку звукоинженеры из Кыргызстана: DJ Advirr и Эмирлан Асанбеков.
Режиссёр и сценарист Искандер Тушаки рассказал, что в клипе, как и в самом музыкальном треке, в основе лежат социальные проблемы людей, с которыми они вынуждены справляться порой сами, без помощи государства.
Искандер Тушаки отметил, батыры в клипе - это олицетворение сил, одни со стороны власть имущих, другие со стороны духа и веры народа. И между ними происходит вечное сражение, вечное выяснение отношений, вечное противостояние.
Кыргызский рэпер Ling Ling отметил, что всегда болеет за свободу слова.
Mamay Djedaro рассказал, что основу музыки написал молодой битмейкер Ильяс Мукашев (ему 14 лет), далее доводили до ума и усовершенствовали эту минусовку звукоинженеры из Кыргызстана: DJ Advirr и Эмирлан Асанбеков.
- Клип снимали в мае этого года в двух странах: Кыргызстан и Казахстан (Бишкек-Жанаозен (Бозжыра). Для меня лично главный посыл нашей песни - это вечная борьба с самим собой, которая уже далее выливается в поддержку или противостояние с окружающей средой и людьми в частности. И как в припеве читается: «Я хоть и маленький» … или, точнее, хоть и незначительный вклад вношу во всю эту борьбу. Я являюсь творцом своей судьбы и все в моих руках. Кто внимательно смотрел клип, там вы найдете пару «пасхалок». «Приятного просмотра», - сказал Mamay Djedaro.
Режиссёр и сценарист Искандер Тушаки рассказал, что в клипе, как и в самом музыкальном треке, в основе лежат социальные проблемы людей, с которыми они вынуждены справляться порой сами, без помощи государства.
- Например, образ исполнителя Mamay Djedaro на Бозжыре на пикапе на фоне двух «клыков», многие подумают, что это образ какого-то повстанца или участника «запрещенной группировки», однако этот образ, который жители Актау и Жанаозена видят летом очень часто. Так заматывают лицо многие работники коммунальных служб, которые следят за чистотой города и его обслуживанием. Когда я впервые приехал в Актау еще в 2015 году, то увидел на улице с утра большое количество дворников или уборщиков улиц, которые ходили с намотанной футболкой, либо просто тканью сверху вокруг головы и лица. Через новостные сайты периодически всплывали новости о том, что те или иные уборщики выходили на забастовку, потому что им не могли выдать зарплаты. Такие новости были в 2019 и в 2020 году. Они чистят два города, которые каждый день засыпаются пылью. Просто каждый день на улицах нескончаемая пыль, которую ты сколько не убирай, она не закончится. У них крайне низкие зарплаты. И там в большей степени работают женщины. Их мало, кто замечает, в их руках метлы, они ходят целый день на невыносимой жаре, обмотанные непонятной тканью, и делают свою работу за копейки, - рассказал Искандер Тушаки.
Искандер Тушаки отметил, батыры в клипе - это олицетворение сил, одни со стороны власть имущих, другие со стороны духа и веры народа. И между ними происходит вечное сражение, вечное выяснение отношений, вечное противостояние.
- В клипе мы всем напоминаем, что все в наших руках, пусть даже мы маленькие люди в этой большой стране, с тем государством, которое мы имеем. Я не говорю уже о том, что это коллаборация двух стран, двух воинственных народов, двух протестующих городов, которые находятся так далеко друг от друга, но так сильно связаны ментально и имеют очень похожие проблемы. Просто посмотрите клип, найдите что-то свое, частичку себя в этом, это не отнимет у вас много времени. Я могу еще много описывать моменты клипа, но лучше его посмотреть, - отметил Искандер Тушаки.
Кыргызский рэпер Ling Ling отметил, что всегда болеет за свободу слова.
- Да, было необычно, когда позвонили, пригласил на совместную песню. Вместе зачитать - спеть и на казахском, и на кыргызском. Ведь наши языки не отличаются практически, и, думаю, большинство тюркоязычных народов нас поймут. Политика - это очень грязное дело, пытаюсь не вмешиваться, но с другой стороны задаю себе вопрос: «кто, если не я?», - сказал Ling Ling.
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