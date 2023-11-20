Жители Актау пожаловались на опасную детскую площадку

- Конструкция еле-еле держится. Сейчас, если будет сильный ветер, то она просто рухнет. Если ребенок без присмотра взрослых выйдет поиграть на ней, то это может закончиться трагедией. Куда мы только не звонили и не обращались, ответственных за ремонт найти не могут. Безразличие полное, - пожаловались жители.

- Жалоба на состояние детской площадки в 3 микрорайоне между 59 и 61 домами принята во внимание. Дано поручение подрядной организации для восстановления, - сообщили в городском отделе ЖКХ.



В редакцию Lada.kz обратились жители 3 микрорайона. Они пожаловались на опасную детскую площадку, которая расположена рядом с 59 и 61 домами.В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что в течение недели детскую площадку отремонтируют.