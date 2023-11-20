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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 475

Жители Актау пожаловались на опасную детскую площадку

По словам жителей 3 микрорайона, площадка находится в плачевном состоянии и может травмировать детей. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства пообещали в течение недели произвести ремонт.

Фото жителе Актау
В редакцию Lada.kz обратились жители 3 микрорайона. Они пожаловались на опасную детскую площадку, которая расположена рядом с 59 и 61 домами.

Жители Актау пожаловались на опасную детскую площадку


- Конструкция еле-еле держится. Сейчас, если будет сильный ветер, то она просто рухнет. Если ребенок без присмотра взрослых выйдет поиграть на ней, то это может закончиться трагедией. Куда мы только не звонили и не обращались, ответственных за ремонт найти не могут. Безразличие полное, - пожаловались жители.


В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что в течение недели детскую площадку отремонтируют.

- Жалоба на состояние детской площадки в 3 микрорайоне между 59 и 61 домами принята во внимание. Дано поручение подрядной организации для восстановления, - сообщили в городском отделе ЖКХ.



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