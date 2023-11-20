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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 2313

С 1 декабря дети Мангистау не смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью Kaspi QR

Для детей в возрасте от 7 до 18 лет будет отменена форма оплаты проезда (35 тенге) через Kaspi QR. Об этом сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Мангистауской области.

Фото из архива
С 1 декабря 2023 года будет отменена форма оплаты проезда (35 тенге) через Kaspi QR для детей в возрасте от 7 до 18 лет на общественном транспорте из Актау в Мунайлинский, Тупкараганский районы и на внутригородском общественном транспорте Актау.

Причиной отмены формы оплаты проезда через Kaspi QR являются факты подделки чеков.

- На сегодняшний день в общественном транспорте появилась новая форма уклонения от оплаты проезда. Ежедневно происходят факты подделки чеков «Каспий QR» и неплатежей путем предъявления поддельных квитанций кондукторам автобусов, - сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Мангистауской области.


Дети в возрасте от 7 до 18 лет продолжат оплачивать электронный проезд следующими методами:

- любые банковские карты («Каспий», «Народный», «Жусан», «Форте», «Евразийский» и др.);
- транспортные карты «O-City».

Детские транспортные карты «O-City» оформляются в офисе по адресу: 6 мкр., здание 15/1, магазин «Орбита». По дополнительным вопросам: отдел пассажирского транспорта - 31-90-70, 33-65-42.

- Также сообщаем, что при отказе в оплате проезда в общественном транспорте в соответствии с пунктом 2 статьи 622 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен штраф в размере двух месячных расчетных показателей (6900 тенге), - отметили в ведомстве.



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Комментарии ( 4 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 20:43
Понять можно. Кто-то просто делает вид, что сканирует QR, другие показывают вчерашнюю квитанцию (цифры, буквы мелкие, и их не видно) и этим обманывают.
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 20:41
О каком штрафе речь? Ребёнок готов оплатить кюар, вы сами не хотите принимать оплату! Нарушением прав человека попахивает!
 
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  • Vohazab
 шевченко (Посетители) Сегодня, 20:27
Какая глупая причина! Дети подделывают чеки? Идиотизм! То есть взрослые смогут оплачивать, а дети нет?! Тут попахивает нарушением прав ребёнка! Прокуратура, дайте оценку!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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  • Ingul
  • Кинст
 Argallo (Посетители) Сегодня, 17:39
Их все равно никто никогда не проверяет, как и у кондукторов тупо нет возможности это сделать. Как проверить чек, когда весь автобус забит битком и выходят по 10-15 человек? Пока каждого остановишь, пока проверишь и т.д. уйдет несколько минут, оно надо кому задерживать автобус? Внутри по толпе лазить по головам?
 
 

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