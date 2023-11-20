С 1 декабря дети Мангистау не смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью Kaspi QR

- На сегодняшний день в общественном транспорте появилась новая форма уклонения от оплаты проезда. Ежедневно происходят факты подделки чеков «Каспий QR» и неплатежей путем предъявления поддельных квитанций кондукторам автобусов, - сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Мангистауской области.

- Также сообщаем, что при отказе в оплате проезда в общественном транспорте в соответствии с пунктом 2 статьи 622 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен штраф в размере двух месячных расчетных показателей (6900 тенге), - отметили в ведомстве.

С 1 декабря 2023 года будет отменена форма оплаты проезда (35 тенге) через Kaspi QR для детей в возрасте от 7 до 18 лет на общественном транспорте из Актау в Мунайлинский, Тупкараганский районы и на внутригородском общественном транспорте Актау.Причиной отмены формы оплаты проезда через Kaspi QR являются факты подделки чеков.Дети в возрасте от 7 до 18 лет продолжат оплачивать электронный проезд следующими методами:- любые банковские карты («Каспий», «Народный», «Жусан», «Форте», «Евразийский» и др.);- транспортные карты «O-City».Детские транспортные карты «O-City» оформляются в офисе по адресу: 6 мкр., здание 15/1, магазин «Орбита». По дополнительным вопросам: отдел пассажирского транспорта - 31-90-70, 33-65-42.