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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:03

Просмотров: 1580

В связи с погодными условиями на дистанционное обучение отправили школьников в Мангистау

В связи с сильным ветром сегодня, 22 ноября, школьники будут учиться дистанционно. Об этом сообщили в управлении образования Мангистау.

Фото kstnews.kz
В управлении образования сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 22 ноября 2023 года организациям образования области дано согласие на дистанционное обучение в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения.

- Сегодня, 22.11.2023, в связи с плохими погодными условиями дневные занятия (1 смена) образовательных учреждений города Актау будут изменены на дистанционный формат обучения. Если погодные условия не изменятся, то вторая смена тоже будет переведена на дистанционный формат обучения, - сообщили в отделе образования.


ДЧС региона разослало штормовое предупреждение жителям о том, что в Актау 22 ноября ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду с порывами до 23-28 м/с.

- 22 ноября на большей части Мангистауской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью на западе, севере области 23-28, временами 30 м/с и более, - говорится в сообщении.



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Комментарии ( 2 )

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  • babe
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Rus7 (Посетители) Сегодня, 10:48
Я и без сообщения не отправил бы ребёнка в такую погоду!
 
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lekler (Посетители) Сегодня, 10:30
и это объявили только сегодня, браво.
 
 

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