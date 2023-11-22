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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:09

Просмотров: 312

Мангистау вошёл в список регионов с наибольшей зарплатой в Казахстане

Аналитики Finprom.kz отмечают, среднемесячная заработная палата в Казахстане превысила 350 тысяч тенге. В региональном разрезе наибольшая среднемесячная заработная плата была зафиксирована у жителей Атырауской, Мангистауской и Улытауской областей.

Фото Roman Chekhovskoy
По данным аналитиков Finprom.kz, в третьем квартале 2023 года среднемесячная заработная плата работников в стране составила 350,5 тысяч тенге - на 16,9% больше в номинальном выражении, чем годом ранее. При этом реальный рост с учётом инфляции составил 3,5%. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года среднемесячная заработная плата составляла 299,8 тысяч тенге.

В региональном разрезе наибольшая среднемесячная заработная плата была зафиксирована у жителей Атырауской области: 602,4 тысяч тенге — на 14,3% больше в номинальном выражении и на 2,8% больше в реальном выражении, чем годом ранее.

- Среди лидирующих регионов можно также отметить Мангистаускую (519,1 тысяч тенге, плюс 2,2% в реальном выражении) и Улытаускую (471,3 тысяч тенге, плюс 5,4%) области, - сообщают аналитики.


Мангистау вошёл в список регионов с наибольшей зарплатой в Казахстане


Наименьшая среднемесячная заработная плата была отмечена у жителей Туркестанской области: всего 248,9, плюс 1,8% за год. В тройку аутсайдеров также попали Жамбылская и Северо-Казахстанская области.

В разрезе отраслей наибольшую среднемесячную заработную плату традиционно получали работники в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров: 756,7 тысяч тенге — на 16,5% больше в номинальном выражении, чем годом ранее.

В тройке наиболее высокооплачиваемых отраслей также оказались финансовая и страховая деятельность (668,9 тысяч тенге) и сфера информации и связи (525,8 тысяч тенге).

Одни из самых низких заработных плат по стране были зафиксированы в сферах искусства, развлечения и отдыха, сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также водоснабжения и водоотведения.



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Комментарии ( 2 )

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  • Кинст
 Макс С. (Посетители) Сегодня, 10:46
Саше дали два яблока, он их съел.
Вове не дали яблоко, он ничего не съел.
Но По статистике они съели каждый по одному яблоку…
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кинст
 Businessman (Посетители) Сегодня, 10:29
Кто верит этой статистике? Так откровенно лгать. За это надо привлекать к ответственности!
 
 

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