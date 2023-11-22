Больше всего забастовок по стране зафиксировано в Мангистау

- На сегодняшний день на контроле находятся 69 предприятий, по ним уполномоченными госорганами принимаются меры по недопущению трудовых конфликтов, – проинформировал Толеген Оспанкулов.

- В настоящее время все забастовки завершены. Основные требования работников – это повышение заработной платы, перевод в штат дочерних организаций АО «КазМунайГаз», выплата премиальных, улучшение условий труда, проведение индексации заработной платы, – добавил он.

По данным главного государственного инспектора труда РК, на 1 января текущего года по республике на мониторинге находилось 109 предприятий с различными трудовыми рисками. За истекший период в мониторинг дополнительно были включены 149 предприятий, на которых имелись предпосылки или произошли трудовые конфликты.В текущем году на 15 предприятиях республики произошли забастовки с приостановкой работы более трех часов. В Мангистауской области – семь, Атырауской области – три, ЗКО – две, Актюбинской области – две, область Улытау – одна.В отраслевом разрезе основная доля конфликтов приходится на предприятия нефтегазовой, горно-металлургической и коммунальной отраслей, а также организации, получающие от них заказы. Все забастовки проходили в «стихийном порядке», без соблюдения процедур выдвижения требований работников, установленных Трудовым кодексом РК, в связи с чем решениями судов пять забастовок признаны незаконными.