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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:19

Просмотров: 256

Больше всего забастовок по стране зафиксировано в Мангистау

В текущем году на 15 предприятиях республики произошли забастовки с приостановкой работы более чем на три часа. Больше всего забастовок зафиксировано в Мангистауской области. Об этом сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК (КТСЗ) – главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Фото из архива
По данным главного государственного инспектора труда РК, на 1 января текущего года по республике на мониторинге находилось 109 предприятий с различными трудовыми рисками. За истекший период в мониторинг дополнительно были включены 149 предприятий, на которых имелись предпосылки или произошли трудовые конфликты.

- На сегодняшний день на контроле находятся 69 предприятий, по ним уполномоченными госорганами принимаются меры по недопущению трудовых конфликтов, – проинформировал Толеген Оспанкулов.


В текущем году на 15 предприятиях республики произошли забастовки с приостановкой работы более трех часов. В Мангистауской области – семь, Атырауской области – три, ЗКО – две, Актюбинской области – две, область Улытау – одна.

- В настоящее время все забастовки завершены. Основные требования работников – это повышение заработной платы, перевод в штат дочерних организаций АО «КазМунайГаз», выплата премиальных, улучшение условий труда, проведение индексации заработной платы, – добавил он.


В отраслевом разрезе основная доля конфликтов приходится на предприятия нефтегазовой, горно-металлургической и коммунальной отраслей, а также организации, получающие от них заказы. Все забастовки проходили в «стихийном порядке», без соблюдения процедур выдвижения требований работников, установленных Трудовым кодексом РК, в связи с чем решениями судов пять забастовок признаны незаконными.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 10:48
И тут мы"первые".
О чем это говорит?
 
 

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