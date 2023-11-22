Когда учащиеся вернутся в школы в Мангистау?

- Переход на традиционный формат обучения в школах области регулируется в зависимости от погодных условий, - отметили в управлении образования.

В управлении образования Мангистауской области рассказали, что сегодня, 22 ноября, школы региона из-за сильного ветра были переведены на дистанционное обучение. В частности, 28 государственных и 13 частных школ были переведены на онлайн формат. Вместе с тем, 610 детей в семи государственных школах все еще обучаются в традиционном формате. Как пояснили в управлении образования, это дети, которые успели прийти в школы до объявления перевода на дистанционку.По данным управления образования, в Бейнеуском районе на дистанционное обучение переведены все учащиеся 24 школ района. В Тупкараганском районе все учащиеся начальных классов в 10 школах переведены на дистанционный формат обучения, а учащиеся 5-11 классов обучаются оффлайн. В одной школе (Шахтинская средняя школа) полностью ведутся занятия в традиционном формате. В Жанаозене, Мангистауском, Мунайлинском, Каракиянском районах занятия продолжаются также в традиционном формате.