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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:41

Просмотров: 474

Когда учащиеся вернутся в школы в Мангистау?

В связи с неблагоприятными погодными условиями по Мангистауской области 22 ноября 2023 года 28 государственных и 13 частных школ были переведены на дистанционное обучение. Как только погода улучшится, школьники вернутся к традиционному формату обучения. Об этом сообщили управлении образования Мангистауской области.

Фото из архива
В управлении образования Мангистауской области рассказали, что сегодня, 22 ноября, школы региона из-за сильного ветра были переведены на дистанционное обучение. В частности, 28 государственных и 13 частных школ были переведены на онлайн формат. Вместе с тем, 610 детей в семи государственных школах все еще обучаются в традиционном формате. Как пояснили в управлении образования, это дети, которые успели прийти в школы до объявления перевода на дистанционку.

- Переход на традиционный формат обучения в школах области регулируется в зависимости от погодных условий, - отметили в управлении образования.


По данным управления образования, в Бейнеуском районе на дистанционное обучение переведены все учащиеся 24 школ района. В Тупкараганском районе все учащиеся начальных классов в 10 школах переведены на дистанционный формат обучения, а учащиеся 5-11 классов обучаются оффлайн. В одной школе (Шахтинская средняя школа) полностью ведутся занятия в традиционном формате. В Жанаозене, Мангистауском, Мунайлинском, Каракиянском районах занятия продолжаются также в традиционном формате.



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