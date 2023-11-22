Актауских «моржей» не останавливают от купания сильный ветер и шторм на море

- Ух ты, даже такая суровая погода не останавливает наших моржей. Молодцы, - говорят очевидцы.

- Риск несчастного случая из-за плохой погоды очень велик. Кроме того, за нарушение правил безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность по статье 412 и 364 Кодекса об административных правонарушениях, - заявили спасатели региона.

На кадрах видео, снятых очевидцами, актауские моржи купаются в шторм.В ДЧС региона между тем восторга жителей не разделяют и предупреждают, что в штормовую погоду купаться категорически запрещено.