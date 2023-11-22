Сирены включат в Актау

- Во время проводимых мероприятий 23 ноября 2023 года в 11:55 часов будут включаться электросирены. Просим вас соблюдать спокойствие, - сообщили в ДЧС региона.

В период 23 по 24 ноября 2023 года под руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан проводятся Республиканские командно-штабные учения «Қыс-2023» на тему: «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода».