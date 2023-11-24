В Мангистау снизилась стоимость мяса птицы

- В остальных восьми регионах РК цены на мясо птицы уменьшились. Самое заметное удешевление наблюдалось в Актюбинской области: на 13,8%. Следом идут Туркестанская и Мангистауская области: на 12,1% и на 8,8% соответственно, - сообщают аналитики.

По данным аналитиков , по итогам октября 2023 года цены на мясо птицы в стране увеличились лишь на 0,3% за месяц и всего на 1,4% за год. При этом годом ранее мясо птицы подорожало сразу на 28,6% за год.Цены на мясо птицы за год выросли в 12 из 20 регионов РК. Наибольшее удорожание было отмечено в Астане: на 13,6%. Следом идут Западно-Казахстанская и Улытауская области: на 9,7% и на 9% соответственно.Непосредственно мясо кур в целом подорожало за год на 5,7%, в том числе куриные грудки выросли в цене на 8,2%, а бёдра и голени — на 7,5%. Несмотря на удорожание мяса птицы, цены на куриные окорочка по сравнению с октябрём прошлого года снизились на 3,3%. Так, средняя розничная цена мяса кур по итогам октября 2023 года составила 1,4 тысяч тенге за килограмм, а куриные окорочка продавались по 1,2 тысяч тенге за килограмм.