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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:57

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В Мангистау снизилась стоимость мяса птицы

Наибольшее удорожание было отмечено в Астане на 13,6%. Самое заметное удешевление зафиксировано в Актюбинской и Мангистауской областях. Цена на мясо птицы в Мангистау снизилась на 8,8%. Данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Фото new-retail.ru
По данным аналитиков, по итогам октября 2023 года цены на мясо птицы в стране увеличились лишь на 0,3% за месяц и всего на 1,4% за год. При этом годом ранее мясо птицы подорожало сразу на 28,6% за год.

Цены на мясо птицы за год выросли в 12 из 20 регионов РК. Наибольшее удорожание было отмечено в Астане: на 13,6%. Следом идут Западно-Казахстанская и Улытауская области: на 9,7% и на 9% соответственно.

- В остальных восьми регионах РК цены на мясо птицы уменьшились. Самое заметное удешевление наблюдалось в Актюбинской области: на 13,8%. Следом идут Туркестанская и Мангистауская области: на 12,1% и на 8,8% соответственно, - сообщают аналитики.


В Мангистау снизилась стоимость мяса птицы


Непосредственно мясо кур в целом подорожало за год на 5,7%, в том числе куриные грудки выросли в цене на 8,2%, а бёдра и голени — на 7,5%. Несмотря на удорожание мяса птицы, цены на куриные окорочка по сравнению с октябрём прошлого года снизились на 3,3%. Так, средняя розничная цена мяса кур по итогам октября 2023 года составила 1,4 тысяч тенге за килограмм, а куриные окорочка продавались по 1,2 тысяч тенге за килограмм.



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