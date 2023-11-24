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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:09

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В аэропорту Актау создадут специальную экономическую зону

О планах по внедрению специальных экономических зон (СЭЗ) в аэропортах Актау, Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе и Караганды сообщили в Министерстве транспорта РК, передаёт Neonomad.kz. Генеральный директор международного аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаева сообщила, что на сегодняшний день изучается вопрос внедрения СЭЗ.

Фото из архива
В Министерстве транспорта РК сообщили, что к настоящему моменту специальные экономические зоны уже функционируют в двенадцати регионах страны, и территории аэропортов также имеют все необходимые условия для вхождения в их состав.

- В дополнение к этому, Министерство транспорта совместно с местными исполнительными органами активно работает над определением других региональных аэропортов, где целесообразно применение особого экономического режима, — заявили в министерстве.


В министерстве также отметили, что создание СЭЗ в аэропортах является распространенной международной практикой и успешно применяется во многих крупных воздушных гаванях, таких как Дубай, Сингапур, Шаннон, Эр-Рияд и других.

Генеральный директор международного аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаева, отметила, что воздушная гавань Актау поддерживает инициативу создания СЭЗ в аэропортах на примере международного опыта.

- На сегодняшний день проводятся консультации с соответствующими органами и изучается вопрос внедрения СЭЗ для аэропортов и логистических процедур на территории аэропорта, - сказала Меруерт Жолдыбаева.


Для справки:
Специальная экономическая зона (СЭЗ) – часть территории Республики Казахстан, на которой действует специальный правовой режим со всей необходимой инфраструктурой для осуществления деятельности в приоритетных видах деятельности.



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