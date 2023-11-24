В аэропорту Актау создадут специальную экономическую зону

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В Министерстве транспорта РК сообщили, что к настоящему моменту специальные экономические зоны уже функционируют в двенадцати регионах страны, и территории аэропортов также имеют все необходимые условия для вхождения в их состав.
В министерстве также отметили, что создание СЭЗ в аэропортах является распространенной международной практикой и успешно применяется во многих крупных воздушных гаванях, таких как Дубай, Сингапур, Шаннон, Эр-Рияд и других.
Генеральный директор международного аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаева, отметила, что воздушная гавань Актау поддерживает инициативу создания СЭЗ в аэропортах на примере международного опыта.
- В дополнение к этому, Министерство транспорта совместно с местными исполнительными органами активно работает над определением других региональных аэропортов, где целесообразно применение особого экономического режима, — заявили в министерстве.
В министерстве также отметили, что создание СЭЗ в аэропортах является распространенной международной практикой и успешно применяется во многих крупных воздушных гаванях, таких как Дубай, Сингапур, Шаннон, Эр-Рияд и других.
Генеральный директор международного аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаева, отметила, что воздушная гавань Актау поддерживает инициативу создания СЭЗ в аэропортах на примере международного опыта.
- На сегодняшний день проводятся консультации с соответствующими органами и изучается вопрос внедрения СЭЗ для аэропортов и логистических процедур на территории аэропорта, - сказала Меруерт Жолдыбаева.
Специальная экономическая зона (СЭЗ) – часть территории Республики Казахстан, на которой действует специальный правовой режим со всей необходимой инфраструктурой для осуществления деятельности в приоритетных видах деятельности.
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