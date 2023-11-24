В аэропорту Актау создадут специальную экономическую зону

- В дополнение к этому, Министерство транспорта совместно с местными исполнительными органами активно работает над определением других региональных аэропортов, где целесообразно применение особого экономического режима, — заявили в министерстве.

- На сегодняшний день проводятся консультации с соответствующими органами и изучается вопрос внедрения СЭЗ для аэропортов и логистических процедур на территории аэропорта, - сказала Меруерт Жолдыбаева.



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