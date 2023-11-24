Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Ноября
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.09 KZT
  • €1 = 504.86 KZT
  • 1 RUB = 5.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:51

Просмотров: 417

FlyArystan отменил рейсы Актау-Уральск- Актау

Авиакомпания FlyArystan сообщила об отмене рейсов из Актау в Уральск и обратно. Авиакомпания готова бесплатно перебронировать билеты или вернуть деньги пассажирам.

Фото авиакомпании
Авиакомпания FlyArystan сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий, а именно, в связи с сильным боковым ветром и в результате ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Уральск отменены следующие рейсы:

KC7265 Актау-Уральск,
КС7266 Уральск-Актау,
KC7165 Алматы-Уральск,
КС7166 Уральск-Алматы.

- Всем пассажирам предоставляется одно бесплатное перебронирование или полный возврат денежных средств. Авиакомпания сожалеет о непредвиденных изменениях и сообщает, что безопасность полетов является главным приоритетом,- сообщает авиакомпания.

Поддержка пассажирам оказывается через лайв чат в приложении FlyArystan и на flyarystan.com, через мессенджер WhatsApp: 8 702 702 02 27, и контакт центр 8 727 331-10-10.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика