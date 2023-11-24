FlyArystan отменил рейсы Актау-Уральск- Актау

Фото авиакомпании
Авиакомпания FlyArystan сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий, а именно, в связи с сильным боковым ветром и в результате ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Уральск отменены следующие рейсы:
KC7265 Актау-Уральск,
КС7266 Уральск-Актау,
KC7165 Алматы-Уральск,
КС7166 Уральск-Алматы.
Поддержка пассажирам оказывается через лайв чат в приложении FlyArystan и на flyarystan.com, через мессенджер WhatsApp: 8 702 702 02 27, и контакт центр 8 727 331-10-10.
KC7265 Актау-Уральск,
КС7266 Уральск-Актау,
KC7165 Алматы-Уральск,
КС7166 Уральск-Алматы.
- Всем пассажирам предоставляется одно бесплатное перебронирование или полный возврат денежных средств. Авиакомпания сожалеет о непредвиденных изменениях и сообщает, что безопасность полетов является главным приоритетом,- сообщает авиакомпания.
Поддержка пассажирам оказывается через лайв чат в приложении FlyArystan и на flyarystan.com, через мессенджер WhatsApp: 8 702 702 02 27, и контакт центр 8 727 331-10-10.
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