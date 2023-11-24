FlyArystan отменил рейсы Актау-Уральск- Актау

- Всем пассажирам предоставляется одно бесплатное перебронирование или полный возврат денежных средств. Авиакомпания сожалеет о непредвиденных изменениях и сообщает, что безопасность полетов является главным приоритетом,- сообщает авиакомпания.



Авиакомпания FlyArystan сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий, а именно, в связи с сильным боковым ветром и в результате ухудшения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Уральск отменены следующие рейсы:KC7265 Актау-Уральск,КС7266 Уральск-Актау,KC7165 Алматы-Уральск,КС7166 Уральск-Алматы.