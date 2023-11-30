Коммунальный коллапс: жители Актау массово жалуются на отсутствие воды и тепла

- Уважаемый аким области Нурлан Аскарович, аким города Улугбек Серикович! В доме №21 в 27 микрорайоне нет отопления, батареи холодные. Это не первый раз, то же самое было и в прошлом году. У нас дома маленькие дети и они постоянно болеют. Как сообщили в учреждении ЖЭК, они ссылаются на КЖСА. И так кругом, никто не хочет работать! Сколько можно уже издеваться над народом, - пожаловалась жительница Актау.

Жалобы на отсутствие воды и отопления поступают от жителей разных микрорайонов Актау с утра, 30 ноября 2023 года.В ГКП «КЖСА» сообщили, что отопление и вода отсутствует в некоторых микрорайонах города из-за порывов.В связи с порывом отключили питьевую воду в следующих микрорайонах: 13, 15 (дома с 45 по 47, 50, с 53 по 56 а, б, 65, 69, 70), 17, 18, 18А,19, 20 (дома 5, 7, 8, 18, 19д), 20А (дома 21, 21/1).В 33 микрорайоне в связи с неисправностью водопровода временно отключена питьевая вода в 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32 домах.В связи с проведением работ по установке теплосчетчиков в 15 микрорайоне 9 доме под ограничением 8, 9, 10 дома.В связи с аварийным порывом отключение на тепловых сетях в 4 микрорайоне 1 доме, под ограничением 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 дома.В связи с аварийными ремонтными работами на трубопроводе технической воды «ЦУВС-3» временно отключили техническую воду на город. С 10:00 по 23:00 будут проведены работы по устранению порыва.