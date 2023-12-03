Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Декабря
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.15 KZT
  • €1 = 501.38 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:01

Просмотров: 3613

Против строительства магазина перед школой выступают жители Актау

Ситуацию прокомментировали в городском отделе архитектуры и градостроительства.

Фото жителей 12 микрорайона
Родители учащихся гимназии №13 в 12 микрорайоне рассказали, что прямо перед входом в школу собираются строить магазин. Они опасаются, что в новой торговой точке будут продавать алкогольные напитки, сигареты и насвай.

Против строительства магазина перед школой выступают жители Актау


В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что данный земельный участок получен по программе развития территорий Мангистауской области на 2021-2025 годы. Целевое назначение - размещение мобильного павильона, который является временным строением-сооружением, без капитального строительства.

- Разрешительные документы хозяин данного участка не получил. Эскиз не согласовали, - заверили чиновники.


Против строительства магазина перед школой выступают жители Актау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ЛШП
  • Космос
  • zloyfil
  • бася
  • Кинст
 Феникс (Посетители) Вчера, 21:38
В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что данный земельный участок получен по программе развития территорий Мангистауской области на 2021-2025 годы.
Этих павильонов уже больше чем жителей в микрорайоне, о каком развитии территории идёт речь?
- Разрешительные документы хозяин данного участка не получил. Эскиз не согласовали, - заверили чиновники.
. Сейчас вместо разрешений достаточно иметь при себе беззастенчивую наглость она является альтернативой всем разрешительным документам.
Не понятно, ответ чиновники дали так для справки что ли? Какие меры реагирования будут предприняты акиматом за самовольное временное строение?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • ЛШП
  • Космос
  • Феникс
  • zloyfil
  • бася
  • ЁмоЁ
 Кинст (Посетители) Вчера, 21:02
И только акимат не видит в этом проблемы

Вот оно, поколение Next, с покупными дипломами, которые не умеют мыслить стратегически и просчитывать ситуацию более чем на два шага вперёд.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Кинст
  • ЛШП
  • бася
 kolu411 (Посетители) Вчера, 18:28
Рядом с 9-ой школой такой-же присыпанный и размеченный пятак появился. Кто-то нацелился на школоту.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика