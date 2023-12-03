Против строительства магазина перед школой выступают жители Актау

- Разрешительные документы хозяин данного участка не получил. Эскиз не согласовали, - заверили чиновники.

Родители учащихся гимназии №13 в 12 микрорайоне рассказали, что прямо перед входом в школу собираются строить магазин. Они опасаются, что в новой торговой точке будут продавать алкогольные напитки, сигареты и насвай.В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что данный земельный участок получен по программе развития территорий Мангистауской области на 2021-2025 годы. Целевое назначение - размещение мобильного павильона, который является временным строением-сооружением, без капитального строительства.