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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 13:05

Просмотров: 1917

Экономия на комфорте: поезда «Тальго» по маршруту «Мангистау-Алматы» отменили из-за убыточности

Жители Мангистауской области жалуются на отмену поездов «Тальго» до Алматы. Два состава курсировали с конца 2021 года, однако в сентябре 2023 их отменили. В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» прокомментировали данное решение и рассказали, при каких условиях вернут комфортабельные поезда.

Фото пресс-службы АО «Пассажирские перевозки»
В редакцию lada.kz обратился житель города Кызылорда. Он работает в Актау по вахтам и пользуется железнодорожными перевозками каждый месяц.

«До сентября из Алматы в Актау курсировали два состава, обычный и «Тальго». С сентября «Тальго» не ходит. Конечно, это неудобно. Пусть на «Тальго» цены чуть дороже, но он и едет быстрее, до Кызылорды я добирался буквально за 23 часа, в то время как на обычном составе дорога занимает 30 часов. Плюс в «Тальго» есть вагон-ресторан, да и в целом комфортнее там находиться», - рассказал мужчина.


В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» пояснили, что организация курсирования пассажирских поездов осуществляется по заказам комитета при Министерстве транспорта Республики Казахстан и местных исполнительных органов на основании договоров на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок по социально значимым сообщениям в соответствии с перечнем социально значимых пассажирских межобластных (межрайонных, междугородных, внутриобластных) сообщений.

«Отметим, что перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте является планово-убыточной деятельностью. Соответственно АО «Пассажирские перевозки», в первую очередь, выполняет обязательства перед заказчиками по договорам осуществления перевозок по социально значимым сообщениям, и только потом при наличии свободного парка вагонов формирует коммерческие поезда, расходы по организации которых перекрываются за счет собственных средств. Коммерческий поезд №111/112 «Алматы-2-Мангистау» с повышенным уровнем скорости был организован акционерным обществом как экспресс-перевозка в качестве альтернативы социально значимому поезду №77/78 «Алматы-2-Мангистау». Учитывая экономическую нецелесообразность поезда, акционерным обществом принято решение об отмене коммерческого поезда №111/112 «Алматы-2-Мангистау» вагонами «Тальго» со 2 сентября 2023 года», - пояснили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».


Тем не менее в компании выразили готовность организации пассажирского поезда по маршруту «Алматы-Мангистау» вагонами «Тальго», но только при выделении соответствующего размера субсидий из республиканского бюджета РК.



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Комментарии ( 2 )

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тишка (Посетители) Сегодня, 16:00
Наверно, еще хотят цены повысить, иначе тогда как объяснить то, что отменили, пользующееся спросом комфортность
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 14:25
незнаю, всегда билетов не было на этот Тальго
 
 

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