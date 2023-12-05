Экономия на комфорте: поезда «Тальго» по маршруту «Мангистау-Алматы» отменили из-за убыточности



«До сентября из Алматы в Актау курсировали два состава, обычный и «Тальго». С сентября «Тальго» не ходит. Конечно, это неудобно. Пусть на «Тальго» цены чуть дороже, но он и едет быстрее, до Кызылорды я добирался буквально за 23 часа, в то время как на обычном составе дорога занимает 30 часов. Плюс в «Тальго» есть вагон-ресторан, да и в целом комфортнее там находиться», - рассказал мужчина.

«Отметим, что перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте является планово-убыточной деятельностью. Соответственно АО «Пассажирские перевозки», в первую очередь, выполняет обязательства перед заказчиками по договорам осуществления перевозок по социально значимым сообщениям, и только потом при наличии свободного парка вагонов формирует коммерческие поезда, расходы по организации которых перекрываются за счет собственных средств. Коммерческий поезд №111/112 «Алматы-2-Мангистау» с повышенным уровнем скорости был организован акционерным обществом как экспресс-перевозка в качестве альтернативы социально значимому поезду №77/78 «Алматы-2-Мангистау». Учитывая экономическую нецелесообразность поезда, акционерным обществом принято решение об отмене коммерческого поезда №111/112 «Алматы-2-Мангистау» вагонами «Тальго» со 2 сентября 2023 года», - пояснили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

В редакцию lada.kz обратился житель города Кызылорда. Он работает в Актау по вахтам и пользуется железнодорожными перевозками каждый месяц.В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» пояснили, что организация курсирования пассажирских поездов осуществляется по заказам комитета при Министерстве транспорта Республики Казахстан и местных исполнительных органов на основании договоров на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок по социально значимым сообщениям в соответствии с перечнем социально значимых пассажирских межобластных (межрайонных, междугородных, внутриобластных) сообщений.Тем не менее в компании выразили готовность организации пассажирского поезда по маршруту «Алматы-Мангистау» вагонами «Тальго», но только при выделении соответствующего размера субсидий из республиканского бюджета РК.