Отопление отключили в детсадах Актау

- В связи с этим занятия в школах и колледжах 11 декабря пройдут в онлайн формате. Руководителям образовательных учреждений даны соответствующие поручения, - сообщили в областном управлении образования.

- Сообщаем, что в связи с порывом на магистральном теплопроводе в верхней зоне городе отсутствует отопление в детских садах №26,28,31,34,35,36,46. В этой связи завтра, 11.12.2023г., данные детские сады будут закрыты. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!, -сообщили в отделе образования.