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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:47

Просмотров: 1993

Отопление отключили в детсадах Актау

В некоторых дошкольных учреждениях временно отсутствует отопление из-за порыва на магистральном трубопроводе, сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Фото из архива
Синоптики прогнозируют завтра, 11 декабря, на западе, юге, северо-востоке региона ожидаются гололед, низовые метели. Ветер северо-восточный, восточный, 15-20 м/с на западе, юге, северо-востоке области.

- В связи с этим занятия в школах и колледжах 11 декабря пройдут в онлайн формате. Руководителям образовательных учреждений даны соответствующие поручения, - сообщили в областном управлении образования.


Дошкольные организации, попавшие под отключение отопления из-за порыва, работать не будут. Остальные же детсады работают в штатном режиме.

- Сообщаем, что в связи с порывом на магистральном теплопроводе в верхней зоне городе отсутствует отопление в  детских садах №26,28,31,34,35,36,46. В этой связи завтра, 11.12.2023г., данные детские сады будут закрыты. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!, -сообщили в отделе образования.


Об изменениях будет сообщено дополнительно.

Напомним, занятия в школах отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями.



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