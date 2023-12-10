Отопление отключили в детсадах Актау

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Синоптики прогнозируют завтра, 11 декабря, на западе, юге, северо-востоке региона ожидаются гололед, низовые метели. Ветер северо-восточный, восточный, 15-20 м/с на западе, юге, северо-востоке области.
Дошкольные организации, попавшие под отключение отопления из-за порыва, работать не будут. Остальные же детсады работают в штатном режиме.
Об изменениях будет сообщено дополнительно.
Напомним, занятия в школах отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями.
- В связи с этим занятия в школах и колледжах 11 декабря пройдут в онлайн формате. Руководителям образовательных учреждений даны соответствующие поручения, - сообщили в областном управлении образования.
Дошкольные организации, попавшие под отключение отопления из-за порыва, работать не будут. Остальные же детсады работают в штатном режиме.
- Сообщаем, что в связи с порывом на магистральном теплопроводе в верхней зоне городе отсутствует отопление в детских садах №26,28,31,34,35,36,46. В этой связи завтра, 11.12.2023г., данные детские сады будут закрыты. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!, -сообщили в отделе образования.
Об изменениях будет сообщено дополнительно.
Напомним, занятия в школах отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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