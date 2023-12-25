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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 162

В Актау ушёл из жизни поэт и журналист Рза Онгарбай

На 74 году жизни скончался поэт, журналист, ветеран ТОО «Маңғыстау-Медиа» Рза Онгарбай. Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат городского маслихата и директор медиахолдинга «Мангистау-Медиа» Гульмира Абишева.

Фото «Мангистау-Медиа»
Рза Ахметулы Онгарбай родился 9 сентября 1949 года в поселке Таушык Мангистауской области.

В 1966 году окончил среднюю школу в Таушыке, а в 1974 году получил диплом Атырауского государственного педагогического института.

С 1974–2002 годы работал в Атырау, затем акимом села Таушык, занимал различные должности в управлении внутренней политики Мангистауской области в Актау.

Также трудился в областной газете «Маңғыстау». Под его авторством вышли в свет книги «Таушықтың сансыз таулары-ай», «Дәніспан», «Әзілдесейік әлеумет».

Рза Онгарбай занимался переводами стихов, написанием афоризмов и юмористических рассказов. Рза Онгарбай известен как переводчик рубаи Омара Хайяма и издал их отдельной книгой под названием «Қандай нұрлы дидарың». Его произведения вошли в несколько коллективных сборников.

Редакция Lada.kz также приносит свои соболезнования родным усопшего.



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