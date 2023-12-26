В Мангистау проведут аттестацию руководителей спортивных госучреждений

«В ближайшее время мы хотим провести большую реформу регионального спорта. В этом направлении работы проводятся. В начале следующего года начнём аттестацию руководителей государственных учреждений, подведомственных управлению, а именно, директоров и заместителей по учебно-воспитательной работе по проверке уровня квалификации. Если уровень квалификации окажется не в должной степени, то будут приниматься соответствующие меры. Думаю, всё это придаст новый импульс развитию спортивной сферы области. Аттестация в нашем регионе не проводилась с 2016 года», - сказал Максат Мукаш.

«По итогам девяти месяцев текущего года объём инвестиций в основной капитал в Мангистауской области составил 4,5 млрд тенге. Думаю, до конца года официальные показатели вырастут. Ведь в настоящее время в Мангистауском регионе работают не только туристические, но и спортивные объекты. С 17 по 28 июля 2023 года в целях сертификации гидов и экскурсоводов Мангистауской области был организован 10-дневный семинар-тренинг с привлечением специалистов-экспертов международного класса с научной категорией в области туризма, обучено 50 гидов и экскурсоводов, 45 слушателей, без отрыва от занятий, получили сертификаты гидов и экскурсоводов. Кроме того, в регионе планируется реализация 13 проектов в сфере туризма на общую сумму 100 млрд тенге с созданием более 700 рабочих мест в период до 2027 года», - проинформировал Мирас Тулебаев.

На встрече стало известно, что аттестация пройдёт в начале следующего года.Мирас Тулебаев поддержал предложение направить квалифицированных специалистов в качестве членов комиссии по аттестации.Также в ходе встречи было озвучено, что в области планируется развивать водные виды спорта, построить спортивную школу-интернат и реабилитационный центр для спортсменов, а также уделять внимание вопросам эффективного распределения средств, подготовки к предстоящим Олимпийским играм и спорта. На совещании было отмечено, что до летних Олимпийских игр осталось 200 дней. Вице-министр заметил, что количество учащихся в областном центре подготовки к Олимпиаде невелико, и необходимо его увеличить. Руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максат Мукаш отметил, что будет проведена работа по решению данных вопросов.Также вице-министр туризма и спорта РК встретился с представителями туристского бизнеса, руководителями спортивных школ, методистами и заместителями по учебно-воспитательной работе. Мирас Тулебаев отметил, что в этом году в сфере туризма Мангистау оказано 325 тысяч услуг, в том числе 290,9 тысячи получателей услуг - это казахстанцы и около 35 тысяч — иностранные туристы.