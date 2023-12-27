Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Декабря
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.22 KZT
  • €1 = 502.39 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 679

Жители Мангистау просят снизить утильсбор на автомобили

Автовладельцы Мангистау записали видеообращение к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой снизить утильсбор до 100 тысяч тенге на автомобили.

Кадр видео
Сегодня, 27 декабря, автовладельцы Мангистауской области записали видеообращение к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В своем обращении автовладельцы просят снизить размер утильсбора до 100 тысяч тенге.



- Мы своим трудом заработали деньги и купили, привезли автомобили из Грузии и Объединённых Арабских Эмиратов. Сейчас ездим на транзитных номерах. Чтобы получить госномера, необходимо оплатить утильсбор. Но, размер утильсбора слишком велик. Мы просим снизить размер утильсбора до 100 тысяч тенге. Также просим дать возможность легализовать автомобили, завезенные в страну после 1 сентября 2022 года, - говорится в видео.


Журналисты Lada.kz обратились к властям за комментарием.

По информации от департамента полиции региона, не было зафиксировано нарушений общественного порядка со стороны собравшихся.

В акимате региона подчеркнули, что вопрос утилизации не имеет к ним никакого отношения.

Lada.kz ожидает ответ от прокуратуры области.


Размеры утильсбора за авто в 2024 году можно посмотреть здесь.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ирон (Посетители) Сегодня, 18:24
Да задрали они уже видели обращение по каждому поводу .мы купили собира привезти дерьмо из Грузии а теперь на утиль сбор денег нету отмените его дайте нам жить как мы хотим .давайте видеобрашение к президенту мол почему сергек нас штрафуют и такие дорогие штрафы мы из последних сил купили на камри но ездить 60 км в час не хотим дайте гам как уродам ездить
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
xerox (Посетители) Сегодня, 18:17
Дом попросите, воду, газ бесплатно чтобы было))) Умные же, а другие, кто брал авто в салонах в кредит-глупцы, так что ли?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • xerox
 watlow (Посетители) Сегодня, 17:35
Не стесняйтесь, требуйте сразу автомобили.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика