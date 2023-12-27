Жители Мангистау просят снизить утильсбор на автомобили

- Мы своим трудом заработали деньги и купили, привезли автомобили из Грузии и Объединённых Арабских Эмиратов. Сейчас ездим на транзитных номерах. Чтобы получить госномера, необходимо оплатить утильсбор. Но, размер утильсбора слишком велик. Мы просим снизить размер утильсбора до 100 тысяч тенге. Также просим дать возможность легализовать автомобили, завезенные в страну после 1 сентября 2022 года, - говорится в видео.

Сегодня, 27 декабря, автовладельцы Мангистауской области записали видеообращение к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.В своем обращении автовладельцы просят снизить размер утильсбора до 100 тысяч тенге.Журналисты Lada.kz обратились к властям за комментарием.По информации от департамента полиции региона, не было зафиксировано нарушений общественного порядка со стороны собравшихся.В акимате региона подчеркнули, что вопрос утилизации не имеет к ним никакого отношения.Lada.kz ожидает ответ от прокуратуры области.Размеры утильсбора за авто в 2024 году можно посмотреть здесь