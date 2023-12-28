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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 18:00

Просмотров: 620

Размеры знака «GAS» и сумму штрафа за его отсутствие назвали в Актау

С 1 января 2024 года водители автомобилей с газовыми баллонами обязаны устанавливать знак «GAS» на заднем стекле транспортного средства. За несоблюдение правила владельцев авто будут штрафовать. Куда его клеить и какого размера должен быть знак, сообщили специалисты комитета административной полиции МВД РК.

Фото автора
По данным Минторговли, на сегодняшний день в Казахстане более 380 тыс. авто оснащены газобаллонным оборудованием. По статистике, каждый третий автомобиль в Мангистауской области оснащен газовым баллоном. Знак «GAS» позволит выявлять такие машины, запрещать им въезд на парковки закрытого типа.

Поправки внесены в национальный стандарт СТ 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения».

В соответствии с пунктом 9 внешний вид знака должен соответствовать следующим стандартам: равносторонний треугольник жёлтого цвета вершиной вверх с каймой чёрного цвета, в который вписан восклицательный знак и слово «GAS» чёрного цвета (сторона треугольника - не менее 150 миллиметров, ширина каймы - 1/10 стороны). Клеить его необходимо будет только на задней части автомобиля.

В случае отсутствия знака при наличии в автомобиле ГБО на водителя будет накладываться штраф в замере 3 МРП (10 350 тенге по коэффициенту этого года, прим. автора)



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Комментарии ( 2 )

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14679677 (Посетители) Сегодня, 18:40
проще обозначить автомобили не на газу в Мангистауской области.
 
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  • alixah
  • 14679677
 spamregg (Посетители) Сегодня, 18:26
Да они не держуться на машинах. Отваливаються. Глупости придумали.
 
 

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