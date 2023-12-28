Размеры знака «GAS» и сумму штрафа за его отсутствие назвали в Актау

По данным Минторговли, на сегодняшний день в Казахстане более 380 тыс. авто оснащены газобаллонным оборудованием. По статистике, каждый третий автомобиль в Мангистауской области оснащен газовым баллоном. Знак «GAS» позволит выявлять такие машины, запрещать им въезд на парковки закрытого типа.



Поправки внесены в национальный стандарт СТ 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения».



В соответствии с пунктом 9 внешний вид знака должен соответствовать следующим стандартам: равносторонний треугольник жёлтого цвета вершиной вверх с каймой чёрного цвета, в который вписан восклицательный знак и слово «GAS» чёрного цвета (сторона треугольника - не менее 150 миллиметров, ширина каймы - 1/10 стороны). Клеить его необходимо будет только на задней части автомобиля.



В случае отсутствия знака при наличии в автомобиле ГБО на водителя будет накладываться штраф в замере 3 МРП (10 350 тенге по коэффициенту этого года, прим. автора)