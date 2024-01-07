Сборку земснаряда начали на водозаборном канале «МАЭК»

- Работы по очистке водозаборного канала будут начаты после оформления всех соответствующих разрешительных документов. Земснаряд будет работать на постоянной основе, - заверили на предприятии.

На водозаборном канале проводится установка спецтехники. Проезд закрыт, как говорят горожане.В ТОО «МАЭК» сообщили, что на водозаборном канале производится сборка земснаряда.Земснаряд, как отметили в ТОО «МАЭК», был закуплен за счет собственных средств.Сумма не оглашается, хотя еще прошлым летом на сайте госзакупок проводился открытый конкурс на приобретение земснаряда для ТОО «МАЭК». Сумма закупки составляла 200 миллионов тенге и победителем был признан ИП «Machinery Company».Земснаряд — судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ.