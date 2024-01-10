В Мангистау врачи приняли роды у больной корью беременной женщины

- Обследование показало, что у женщины есть признаки кори. Нами были приняты соответствующие меры лечения. В течение недели, после того, как состояние пациентки стабилизировалось, она родила здорового ребенка. Сегодня и мать и ребенок находятся в хорошем состоянии. Через несколько дней мы будем выписывать их домой, - рассказала Турсын Чуйшбаева, акушер-гинеколог.

- Всего в ОПЦ врачи приняли роды у семи женщин, больных корью. У одной женщины случился выкидыш, еще двум прервали беременность по желанию на ранних сроках, так как корь может отрицательно влиять на организм женщин и плода. У одной наступила внутриутробная гибель плода. У двоих беременных отмечалось тяжелое течение кори с развитием дыхательной недостаточности в сочетании с кишечной формой. Две женщины попали в реанимацию, после улучшения состояния они смогли благополучно родить. При заболевании корью беременная женщина может родить преждевременно, а ребенок может родиться с инвалидностью. А профилактикой остается своевременная вакцинация, - прокомментировала Жапырак Епенова, директор Мангистауского областного перинатального центра «Ана мен бала».

Как рассказали в ОПЦ, женщина поступила в центр в канун Нового года из Бейнеуского района с лихорадкой и слабостью.По словам специалистов, существует высокий риск заражения корью плода в утробе матери.