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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 20:30

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В Мангистау врачи приняли роды у больной корью беременной женщины

В Мангистауском областном перинатальном центре (ОПЦ) «Ана мен бала» врачи приняли роды у беременной женщины, больной корью. Жительница Бейнеуского района поступила в ОПЦ на 39 неделе беременности с лихорадкой и признаками слабости. Об этом проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Центр "Ана мен бала". Фото предоставила пресс-служба облздрава
Как рассказали в ОПЦ, женщина поступила в центр в канун Нового года из Бейнеуского района с лихорадкой и слабостью.

- Обследование показало, что у женщины есть признаки кори. Нами были приняты соответствующие меры лечения. В течение недели, после того, как состояние пациентки стабилизировалось, она родила здорового ребенка. Сегодня и мать и ребенок находятся в хорошем состоянии. Через несколько дней мы будем выписывать их домой, - рассказала Турсын Чуйшбаева, акушер-гинеколог.


По словам специалистов, существует высокий риск заражения корью плода в утробе матери.

- Всего в ОПЦ врачи приняли роды у семи женщин, больных корью. У одной женщины случился выкидыш, еще двум прервали беременность по желанию на ранних сроках, так как корь может отрицательно влиять на организм женщин и плода. У одной наступила внутриутробная гибель плода. У двоих беременных отмечалось тяжелое течение кори с развитием дыхательной недостаточности в сочетании с кишечной формой. Две женщины попали в реанимацию, после улучшения состояния они смогли благополучно родить. При заболевании корью беременная женщина может родить преждевременно, а ребенок может родиться с инвалидностью. А профилактикой остается своевременная вакцинация, - прокомментировала Жапырак Епенова, директор Мангистауского областного перинатального центра «Ана мен бала».



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