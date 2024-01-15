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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:46

Просмотров: 2750

Мангистауская область стала больше

Границы Мангистауской области изменили. Соответствующее постановление подписано правительством РК.

Фото из архива
В интернете появилось опубликованное постановление правительства от 28 декабря 2023 года «Об изменении границ Мангистауской области».

- Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию области земель между границей Мангистауской области и исходной линией для отсчета ширины территориальных вод (моря) РК на Каспийском море общей площадью 721940,2365 гектара согласно приложению к настоящему постановлению, - говорится в постановлении.


Мангистауская область стала больше


Акимату Мангистауской области необходимо принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего Постановления.

Согласно документу, площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мангистауской области, из них:
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по городу Актау – 7470,9780 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Бейнеускому району – 44403,4302 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Каракиянскому району – 103594,2512 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мангистаускому району – 68421,9385 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Мунайлинскому району – 2867,6812 гектара;
- площадь от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря) по Тупкараганскому району – 495181,9574 гектара.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



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Комментарии ( 1 )

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  • Vohazab
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  • Foxy-Hell
 шаман (Посетители) Сегодня, 10:56
море высохнет территории еще больше станет..

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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