Орнитологи: Нет необходимости заносить лебедя-шипуна в Красную книгу из-за ситуации в Мангистау

"Лебеди массово прилетают на Караколь, когда их основные зимовочные места в районе Тюленьих островов покрываются льдом, и там становится невозможным пребывание. Таким образом, на Караколе их численность значительно увеличивается. Максимальное количество, которое мы зафиксировали, достигало около 18,5 тысяч особей, в то время как в теплые зимы это число снижается до 3,5–4 тысячи лебедей-шипунов", - поделилась Виктория Ковшарь.



"Молодые птицы не успевают накопить достаточно жировых запасов, чтобы выжить в суровые сезоны. И, если к этому добавляется вирус, в первую очередь погибают именно молодые особи, уже и так ослабленные. Это типичное явление для всех птиц и животных - большинство умирают в первый год жизни, и это естественный отбор. Проблема в том, что люди этого часто не замечают, так как сразу после смерти животного появляются хищники и падальщики, которые быстро его поедают", - подчеркнул орнитолог Федор Карпов.

"Каждую зиму в прибрежных водах Мангистау зимует примерно 50 тысяч лебедей-шипунов. Да, мы не сталкивались с массовой гибелью лебедей от птичьего гриппа, но у нас был опыт с массовой гибелью других видов птиц. Например, в 2015 году в Северном Каспии многие краснокнижные кудрявые пеликаны погибли, в то время как их родные братья, розовые пеликаны, выжили. Два года назад произошла массовая гибель чайковых птиц, но пострадали только черноголовые хохотуны и чегравы, в то время как другие виды остались живыми. Эта ситуация протекала не только на нашей территории: значительное количество птиц погибло в российской части Каспия, Средиземном море и даже на озере Мичиган. В настоящее время наблюдается гибель только лебедей-шипунов, при этом остальные виды лебедей остаются невредимыми. Что касается внесения их в Красную книгу, то лебедь-шипун не требует особого статуса охраны, так как является многочисленным видом. Мы не включаем в Красную книгу виды, которые не вызывают беспокойства своей численностью", - высказала свое мнение Виктория Ковшарь.



"Управление движением птицы оказывается невозможным, поскольку лебеди продолжают прилетать и часть из них улетает. Алгоритм существует, но он функционирует в птицеводческих хозяйствах. Мы заблаговременно провели вакцинацию домашней птицы во всех населенных пунктах", - подчеркнул Темирбек Нуртазин, руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора.

По словам кандидата биологических наук, орнитолога, независимого эксперта и члена Союза охраны птиц Казахстана, а также Мензбировского орнитологического общества, Виктории Ковшарь, вместе с коллегой Федором Карповым они более 40 лет уделяют изучению птиц. Озеро Караколь находится под их внимательным наблюдением уже 16 лет.Большинство погибших лебедей - это молодые птицы. Орнитологи пояснили, что даже независимо от наличия болезней, большая часть птиц умирает в первый год жизни. Это явление распространено не только среди лебедей, но и среди других видов птиц и животных.Орнитологи высказали свое мнение по поводу включения в Красную книгу РК лебедей-шипунов.Эксперты утверждают, что введение карантина необязательно. Единственное, что требуется, — принятие ограничительных мер для посещения озера Караколь и вакцинация домашней птицы.