С 1 марта весь Казахстан окажется в одном часовом поясе с Актау

- Согласно изменениям, в постановление Правительства РК от 23 ноября 2000 года №1749 «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан», «Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следует перевести местное время на час назад, - говорится в сообщении министерства.

Внесены изменения в постановление Правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан». Согласно изменениям, на всей территории страны будет установлен единый часовой пояс. Изменения вступят в силу с 00:00 часов 1 марта 2024 года.Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).На сегодняшний день в Казахстане применяются два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.Стоит отметить, что единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.Рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. Участники рабочей группы сошлись во мнении, что переход на единый часовой пояс UTC+5 является оптимальным вариантом, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному (природному).При этом рабочей группой был изучен международной опыт, в ходе чего установлено, что единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.