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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:19

Просмотров: 1623

С 1 марта весь Казахстан окажется в одном часовом поясе с Актау

С 00:00 часов 1 марта этого года в Казахстане будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5). Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта rbc.ua
Внесены изменения в постановление Правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан». Согласно изменениям, на всей территории страны будет установлен единый часовой пояс. Изменения вступят в силу с 00:00 часов 1 марта 2024 года.

Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).

- Согласно изменениям, в постановление Правительства РК от 23 ноября 2000 года №1749 «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан», «Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следует перевести местное время на час назад, - говорится в сообщении министерства.


На сегодняшний день в Казахстане применяются два часовых пояса: UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Стоит отметить, что единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.

Рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. Участники рабочей группы сошлись во мнении, что переход на единый часовой пояс UTC+5 является оптимальным вариантом, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному (природному).

При этом рабочей группой был изучен международной опыт, в ходе чего установлено, что единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.



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Комментарии ( 5 )

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Argallo (Посетители) Сегодня, 13:48
Цитата: glu-info
3 Текущее местное время в Актау на 110 минут опережает наблюдаемое солнечное время.

Да ничего подобного. К 9 утра едешь на работу и солнце встает, точно также в 6 часов оно садится. Идеальный рабочий день зимой. Летом какое время нет смысла, там уже в 5 часов утра светло и в 22 часа темно
 
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 glu-info (Посетители) Сегодня, 13:00
Цитата: Кинст
Наши "учёные" видать забыли школьный предмет географию, в котором сказано, что часовые пояса существуют не просто так и не привязаны к границам какого-либо государства.

Географию не обманешь,это точно,но проигравшими все равно остаемся мы:
1 Текущее местное время в Астана на 85 минут опережает наблюдаемое солнечное время.
2 Текущее местное время в Алматы на 63 минуты опережает наблюдаемое солнечное время.
Сдвинув время на час назад эти города придут к нормальному солнечному времени.
3 Текущее местное время в Актау на 110 минут опережает наблюдаемое солнечное время.
То есть мы почти на два часа впереди солнца,по хорошему у нас время должно быть московское.
Кому интересно смотрите:информация о часовом поясе
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 12:05
Всё чудесатее и чудесатее жить стало...После 90-х, я уж думала, что ничему не смогу удивляться, ан нет! Не весь цирк уехал!
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 11:49
Расцениваю данное "новшество" примерно так, как если бы в РФ перешли на единый часовой пояс.
Наши "учёные" видать забыли школьный предмет географию, в котором сказано, что часовые пояса существуют не просто так и не привязаны к границам какого-либо государства. У них свои границы зон влияния.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 11:34
единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые

Да здавствуют казахстанские учёные, которые с каждым днём настойчиво затмевают "английских учёных"! podmig
 
 

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