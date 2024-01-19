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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:42

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К жителям Актау обратились работники инклюзивного салона красоты

Сотрудники салона «Апельсин» - люди с ограниченными возможностями – просят жителей Актау поддержать их, воспользовавшись их услугами. Дело в том, что недавно скончалась владелица салона, и теперь коллектив салона боится остаться без работы. Об этом рассказала Динара Байгалиева, нынешняя владелица салона.

Фото предоставлено Динарой Байгалиевой
В Актау функционирует единственный салон красоты, где работают люди с ограниченными возможностями. Недавно преждевременно ушла из жизни его владелица – парикмахер Куралай Байгалиева. Команда, работавшая под ее рукововдством и считавшая ее своей мамой, беспокоится, что теперь останутся без работы.

- В центре трудятся девушки и парни, которым не дано говорить, но подарено умение делать красивыми женщин, молодые люди, которым не суждено видеть, но судьба предоставила им возможность делать лечебный массаж. Все они – инвалиды I и II групп. Все услуги в салоне красоты «Апельсин» в два раза дешевле, чем в других центрах, - рассказала Динара Байгалиева.


Сотрудники, оказавшиеся в сложной ситуации, просят жителей Актау поддержать их, воспользовавшись услугами салона красоты.

Адрес салона красоты «Апельсин»: 17 микрорайон, жилой комплекс «Акжайык».

Контакты: +7 (701) 463-64-84.



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