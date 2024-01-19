К жителям Актау обратились работники инклюзивного салона красоты

- В центре трудятся девушки и парни, которым не дано говорить, но подарено умение делать красивыми женщин, молодые люди, которым не суждено видеть, но судьба предоставила им возможность делать лечебный массаж. Все они – инвалиды I и II групп. Все услуги в салоне красоты «Апельсин» в два раза дешевле, чем в других центрах, - рассказала Динара Байгалиева.

В Актау функционирует единственный салон красоты, где работают люди с ограниченными возможностями. Недавно преждевременно ушла из жизни его владелица – парикмахер Куралай Байгалиева. Команда, работавшая под ее рукововдством и считавшая ее своей мамой, беспокоится, что теперь останутся без работы.Сотрудники, оказавшиеся в сложной ситуации, просят жителей Актау поддержать их, воспользовавшись услугами салона красоты.Контакты: +7 (701) 463-64-84.