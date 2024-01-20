Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 20 Января
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.04 KZT
  • €1 = 489.73 KZT
  • 1 RUB = 5.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 0

На защиту кандаса встала прокуратура в Актау

Гражданина Узбекистана хотели выдворить из страны, но после вмешательства прокуратуры суд пересмотрел дело.

Фото с сайта praded.info
За уклонение от выезда из страны по истечении срока регистрации постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Актау гражданин Узбекистана Кибасов Н. был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 517 КоАП РК. Его подвергли взысканию в виде выдворения за пределы нашей страны. Согласно действующему законодательству, выдворенное по решению суда лицо не может въехать на территорию Казахстана в течение пяти лет.

Областной прокуратурой же было внесено представление в Генеральную прокуратуру о принесении кассационного протеста на предмет смягчения наказания в связи с тем, что Кибасов Н. получил статус «кандас» и оформлял документы для получения казахстанского гражданства.

По протесту Генеральной прокуратуры Верховный Суд отменил указанное постановление суда и направил дело на новое рассмотрение. В итоге Кибасову Н. назначили штраф без выдворения из Казахстана.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика