На защиту кандаса встала прокуратура в Актау

За уклонение от выезда из страны по истечении срока регистрации постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Актау гражданин Узбекистана Кибасов Н. был привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 517 КоАП РК. Его подвергли взысканию в виде выдворения за пределы нашей страны. Согласно действующему законодательству, выдворенное по решению суда лицо не может въехать на территорию Казахстана в течение пяти лет.



Областной прокуратурой же было внесено представление в Генеральную прокуратуру о принесении кассационного протеста на предмет смягчения наказания в связи с тем, что Кибасов Н. получил статус «кандас» и оформлял документы для получения казахстанского гражданства.



По протесту Генеральной прокуратуры Верховный Суд отменил указанное постановление суда и направил дело на новое рассмотрение. В итоге Кибасову Н. назначили штраф без выдворения из Казахстана.