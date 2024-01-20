Чиновников попросили разобраться с опасной «зеброй» в пригороде Актау

- Трасса очень оживленная. Здесь уже не раз случались аварии, - сетует местный житель.

Пешеходный переход у автобусной остановки «Совхоз», как заявляют жители, представляет собой опасность: ежедневно дети и взрослые переходят его на свой страх и риск - тут нет обозначающего знака, вся краска стерлась.В пресс-службе Мунайлинского района сообщили, что замечания были учтены. Подрядная организация, ответственная за содержание автомобильных дорог районного значения, нанесла разметку пешеходного перехода.Также был установлен дорожный знак «зебры».