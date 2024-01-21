Почему нет крытой остановки у роддома в Актау? Ответ чиновников

- Беременные женщины, дети, пожилые люди и работники перинатального центра вынуждены подолгу стоять в ожидании автобуса, - говорит женщина.

- В случае дальнейшего игнорирования строительства остановки земельный участок будет возвращен акимату, который сам займется ее возведением, - заверили чиновники.

По словам горожанки Натальи Белуниной, людям приходится ожидать общественный транспорт в непогоду и в жаркие дни под открытым небом.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог ответили, что указанный участок, предназначенный для строительства автобусной остановки, был оформлен на предпринимателя. Он, в свою очередь, обязался построить там остановочный пункт с мобильным павильоном.