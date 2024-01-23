Дорога Актау-Бейнеу станет платной

— В рамках исполнения протокола Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 мая 2023 года планируется поэтапное внедрение платных автомобильных дорог, — заявили в компании, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Как передает Kazinform , в АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили, что в текущем году планируется второй этап платности на четырех участках II и III технических категорий общей протяженностью 1,3 тыс. км. Платными станут дороги «Актау-Бейнеу», «Костанай-Троицк», «Актобе — Оренбург», «Кызылорда-гр. Актюбинской области».