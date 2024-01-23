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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:11

Просмотров: 794

Дорога Актау-Бейнеу станет платной

Какие участки автодорог станут платными в этом году, сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото из архива
Как передает Kazinform, в АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили, что в текущем году планируется второй этап платности на четырех участках II и III технических категорий общей протяженностью 1,3 тыс. км. Платными станут дороги «Актау-Бейнеу», «Костанай-Троицк», «Актобе — Оренбург», «Кызылорда-гр. Актюбинской области».

— В рамках исполнения протокола Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 мая 2023 года планируется поэтапное внедрение платных автомобильных дорог, — заявили в компании, отвечая на запрос корреспондента агентства.



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Комментарии ( 4 )

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dinamo85 (Посетители) Сегодня, 10:03
Зае..ли уже честно говоря
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 09:53
Еще бы качество было соответствующим и верблюдов на дороге не было. В районе поселка Беки едешь как по железной дороге. И как можно считать категорийной двухполосную дорогу? До нас и так добраться сложно, теперь еще и платно, грузоперевозки подорожают и, как результат, цены на продукты вырастут. Вспоминается история. Когда фашисты пришли в Германии к власти, первое что они сделали для поднятия экономики - построили хорошие дороги и, заметьте, бесплатные. И обратное: если хотите задушить экономику - убейте логистику
 
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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 09:39
Тогда налог на транспорт отменяйте.С народа уже не знают как деньги содрать.
 
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  • Галина63
  • Базелик
  • bake
 Aktauuuu (Посетители) Сегодня, 09:11
Где альтернатива, если не хочу ехать по платной?
 
 

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