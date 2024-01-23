Свыше тысячи военных бригады морской пехоты проводят боевые стрельбы в Актау



«Военнослужащие отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя, действия в обороне, в наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности, 30% занятий проводятся в ночных условиях. При выполнении боевых стрельб нужно оценивать работу командира отделения по его умению быстро, правильно и четко отдавать приказ подчинённому личному составу. Личный состав нашего батальона готов к выполнению любой поставленной боевой задачи, – сообщил командир 1 штурмового батальона, гвардии майор Фархат Манабаев.

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Согласно программе боевой подготовки, в Вооруженных силах сейчас проходит зимний период обучения. И начался он с подготовки по специальности. В этот период подготовки военнослужащие изучают и совершенствуют свои знания и навыки в индивидуальном порядке. В данный этап входит изучение принципов ведения боя в различных условиях, тактико-технических характеристик штатного вооружения и военной техники, строевая и огневая подготовка.Боевая стрельба отделений - это высшая форма обучения тактической подготовки, которая является завершающим этапом боевого слаживания и огневой выучки отделений, говорят в актауском гарнизоне.Слаженность отделений проверяется при выполнении тактических задач. Командиры получают опыт в управлении огнем, действиями подразделения в бою, а военнослужащие закрепляют навыки выполнения задач в составе подразделения.В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 1 000 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники, следующий этап боевой подготовки - это слаживание взводов.