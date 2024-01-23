Бренд одежды из Мангистау представили на Неделе высокой моды в Париже

«Это наше первое участие в таком мировом событии. О нас было объявлено в новостях Madame Figaro Paris, Elle, Хабар KZ и на страницах французской прессы Vogue, L'officiel, Marie Claire, HARPER's Bazar N. Спасибо всем, кто нас поддержал!» - написала дизайнер на своей страничке в instagram.

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Зал La Galerie Bourbon расположен рядом с Эйфелевой башней. Нуржамал Нурпеисова поделилась своим впечатлением от показа, в котором ей довелось поучаствовать, представив Казахстан.Свою поддержку и восхищение изысканностью бренда выразили зрители показа.