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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 453

Бренд одежды из Мангистау представили на Неделе высокой моды в Париже

Мангистауский дизайнер Нуржамал Нурпеисова приняла участие в Неделе Высокой моды Fashion week haute couture Paris 2024. На мероприятии иностранцам показали одежду известного отечественного бренда «Нур - Шах» в казахском стиле, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК Мангистауской области
Зал La Galerie Bourbon расположен рядом с Эйфелевой башней. Нуржамал Нурпеисова поделилась своим впечатлением от показа, в котором ей довелось поучаствовать, представив Казахстан.

«Это наше первое участие в таком мировом событии. О нас было объявлено в новостях Madame Figaro Paris, Elle, Хабар KZ и на страницах французской прессы Vogue, L'officiel, Marie Claire, HARPER's Bazar N. Спасибо всем, кто нас поддержал!» - написала дизайнер на своей страничке в instagram.


Свою поддержку и восхищение изысканностью бренда выразили зрители показа.




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Комментарии ( 1 )

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