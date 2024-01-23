Алгоритм поведения при землетрясении напомнили жителям Актау спасатели

Фото с сайта gorodprima.ru
В пресс-службе ДЧС Мангистауской области подробно описали 10 простых шагов, последовательное выполнение которых защитит от нежелательных травм и позволит спокойнее перенести землетрясение.
1) Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
2) Не пользуйтесь лифтом в момент толчков;
3) Отойдите от окон, люстры и других навесных предметов;
4) Найдите укрытие, накройте голову руками;
5) Покиньте помещение после прекращения толчков;
6) Отключите перед уходом воду, газ, электричество;
7) Возьмите тревожный чемоданчик (необходимо подготовить заранее: документы, фонарик, воду, аптечку);
8) Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев и будьте готовы к повторным толчкам;
9) Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями;
10) Доверяйте только официальным источникам информации.
1) Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
2) Не пользуйтесь лифтом в момент толчков;
3) Отойдите от окон, люстры и других навесных предметов;
4) Найдите укрытие, накройте голову руками;
5) Покиньте помещение после прекращения толчков;
6) Отключите перед уходом воду, газ, электричество;
7) Возьмите тревожный чемоданчик (необходимо подготовить заранее: документы, фонарик, воду, аптечку);
8) Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев и будьте готовы к повторным толчкам;
9) Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями;
10) Доверяйте только официальным источникам информации.