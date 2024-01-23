Алгоритм поведения при землетрясении напомнили жителям Актау спасатели

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области подробно описали 10 простых шагов, последовательное выполнение которых защитит от нежелательных травм и позволит спокойнее перенести землетрясение.1) Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;2) Не пользуйтесь лифтом в момент толчков;3) Отойдите от окон, люстры и других навесных предметов;4) Найдите укрытие, накройте голову руками;5) Покиньте помещение после прекращения толчков;6) Отключите перед уходом воду, газ, электричество;7) Возьмите тревожный чемоданчик (необходимо подготовить заранее: документы, фонарик, воду, аптечку);8) Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев и будьте готовы к повторным толчкам;9) Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями;10) Доверяйте только официальным источникам информации.