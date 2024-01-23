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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 14:53

Просмотров: 263

Мангистау вошёл в ТОП-5 самых посещаемых курортов страны

Мангистауская область оказалась на втором месте ТО-5 курортных зон Казахстана по количеству туристов, посетивших страну в период с января по сентябрь 2023 года, сообщает Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Фото из архива «Лады»
По данным Национального бюро статистики, в период с января по сентябрь 2023 года более 3 млн 73 тысяч человек посетили отечественные курортные зоны. Это на 344 тысячи человек больше, чем в 2022 году. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 12,6%. За 9 месяцев 2022 года казахстанские курорты посетили 2 млн 729 тысяч человек.

Самой популярной курортной зоной за 9 месяцев 2023 года стал Алматинский горный кластер. В период с января по сентябрь прошлого года его посетили 1 млн 728 тысяч туристов. Второе место принадлежит курортам Мангистау. Этот западный регион нашей страны посетило 299 тысяч человек. На третьей ступени расположилась Щучинско-Боровская курортная зона – 243 тысячи туриста. В пятерку также вошли два популярных летних мест отдыха – Алакольская курортная зона (область Абай) (204 тысячи) и Балхашская курортная зона (94 тысячи).

«С каждым годом внутренний туризма Казахстана динамически развивается. Отечественные курорты все больше пользуются популярностью не только у казахстанцев, но и у иностранных гостей. В планах министерства увеличить эти показатели за счет мер государственной поддержки. На сегодня для любого туриста одним из важных критериев выбора места отдыха является развитая инфраструктура. Работа в этом направлении будет продолжена. К сожалению потенциал некоторых курортов еще не раскрыт в полной мере. Например, курортная зона Катон-Карагай, красота природы которой не уступает ни одному из самых популярных туристических мест страны. За 9 месяцев прошлого года всего лишь 7,8 тысяч человек посетило данный курорт», - сказал заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

По статистическим данным, выросли и объемы оказанных услуг местами размещения курортных зон. Если с января по сентябрь 2022 года гостиницы курортных зон оказали услуги на сумму более 74 млрд тенге, то за этот же период 2023 года показатель вырос на 29 млрд тенге и составил более 103 млрд тенге. Рост составил 39%.



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Комментарии ( 1 )

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Gor (Посетители) Сегодня, 16:14
Это когда Мангистау стал курортом страны.
 
 

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