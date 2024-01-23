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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:43

Просмотров: 224

Житель Актау возмутился стоимостью цитрамона в аптеках

В чат акимата Мангистауской области обратился житель Актау с просьбой поумерить аппетиты городских аптек. Пользователь сообщил, что приобрел обычный цитрамон за 240 тенге, в то время как средняя цена данного препарата гораздо ниже.

Фото из социальных сетей
Обратившийся приложил чек с указанной в нем суммой в 240 тенге, а также скрин его поисков в интернете, где средняя стоимость в аптеках нашей области составляет 175 тенге.

Житель Актау возмутился стоимостью цитрамона в аптеках


«Здравствуйте, почему цена цитрамона 240 тг? Если цены самые дорогие 200 тг? Кто контролирует цены в аптеках?» - возмутился участник чата.


Ответ не заставил себя долго ждать. Выяснилось, что завышение стоимости лекарств, в данном случае, цитрамона, почти на 40% от средней цены не является нарушением.

«Согласно Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 августа 2021 года № ҚР ДСМ-94. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 сентября 2021 года № 24229 «Об утверждении предельных цен производителя на торговое наименование лекарственного средства, предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации предельная розничная цена на лекарственное средство Цитрамон П производитель Ирбитский химфармзавод составляет 244,3 тенге. Поэтому превышения цены нет», - сообщили в чате.


Также жителям сообщили, что по всем возникшим вопросам, касательно превышения цен на лекарственные средства, можно обратиться в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по адресу: г.Актау, 9 мкр., 23 здание или по телефону: 8 (7292) 43-00-42.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:03
Все хорошо, прекрасная маркиза.
 
 

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