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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:57

Просмотров: 345

Свыше 215 млн тенге планируют потратить на питание пациентов в трёх больницах Мангистау

Лот от Государственное учреждение «Управление финансов Мангистауской области» на предоставление питания в трех медицинских учреждениях до 31 декабря 2024 года был опубликован на сайте государственных закупок. Согласно технической спецификации, потенциальному победителю готовы заплатить: 215 млн 406 тысяч 953 тенге без учета налога на добавленную стоимость.

Фото с сайта dwp-balkan.org
Питание должно поставляться в Мангистаускую областную больницу и родильное отделение в 26 микрорайоне, а также в инфекционную больницу в 1 микрорайоне Актау.

Срок исполнения обязательств: с даты подписания договора до конца текущего года.

В настоящее время прием заявок от потенциальных исполнителей завершен, идет процесс выбора победителя.

«Услуги должны оказываться с соблюдением всех установленных санитарно-гигиенических норм и правил, требований к организации лечебно-диетического питания в организациях здравоохранения. Поставщик должен предложить весь комплекс услуг, необходимый для поставки готового питания в лечебное учреждение, а именно, организация питания, в том числе приготовление рационов питания в соответствии с меню и нормами питания с согласованием доставки готовой продукции с выполнением всех санитарных правил, в определенное заказчиком время, согласно графика поставки», - говорится в техспецификации.

Всего поставщик должен обеспечить бесперебойным трехразовым питанием 499 койко-мест. Стоимость еды должна составлять не менее 1580 тенге с учетом НДС.



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Комментарии ( 2 )

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 User_446 (Посетители) Сегодня, 18:34
Сколько воды из под крана и рис они купят для больниц за 215 млн тг?
 
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  • Ingul
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 808 (Посетители) Сегодня, 17:07
Лежал в августе в областной. Питание конечно баланда натуральная! Самое дешевое используют! Мяса если и было, это мясом назвать вообще нельзя!
 
 

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