Свыше 215 млн тенге планируют потратить на питание пациентов в трёх больницах Мангистау



«Услуги должны оказываться с соблюдением всех установленных санитарно-гигиенических норм и правил, требований к организации лечебно-диетического питания в организациях здравоохранения. Поставщик должен предложить весь комплекс услуг, необходимый для поставки готового питания в лечебное учреждение, а именно, организация питания, в том числе приготовление рационов питания в соответствии с меню и нормами питания с согласованием доставки готовой продукции с выполнением всех санитарных правил, в определенное заказчиком время, согласно графика поставки», - говорится в

«Услуги должны оказываться с соблюдением всех установленных санитарно-гигиенических норм и правил, требований к организации лечебно-диетического питания в организациях здравоохранения. Поставщик должен предложить весь комплекс услуг, необходимый для поставки готового питания в лечебное учреждение, а именно, организация питания, в том числе приготовление рационов питания в соответствии с меню и нормами питания с согласованием доставки готовой продукции с выполнением всех санитарных правил, в определенное заказчиком время, согласно графика поставки», - говорится в техспецификации

Питание должно поставляться в Мангистаускую областную больницу и родильное отделение в 26 микрорайоне, а также в инфекционную больницу в 1 микрорайоне Актау.Срок исполнения обязательств: с даты подписания договора до конца текущего года.В настоящее время прием заявок от потенциальных исполнителей завершен, идет процесс выбора победителя.Всего поставщик должен обеспечить бесперебойным трехразовым питанием 499 койко-мест. Стоимость еды должна составлять не менее 1580 тенге с учетом НДС.