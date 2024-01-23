Услуги в сфере дошкольного и начального образования подорожали в Мангистау

- Рост цен на услуги детских центров развития сильнее всего ударил по карманам жителей Мангистауской области: плюс 26,6% за год. Наименьшее удорожание было отмечено в Астане: на 1,5%. Ещё в трёх регионах — в Улытауской и Алматинской областях, а также в Алматы — цены остались без изменений, - говорится в сообщении аналитиков.

Как сообщает Finprom.kz , в региональном разрезе наибольший рост цен на услуги дошкольного и начального образования был зафиксирован в Улытауской области: плюс 29,5% за год. В тройке антилидеров также оказались Западно-Казахстанская (плюс 18%) и Восточно-Казахстанская (плюс 17,9%) области.Наименьшее годовое удорожание в секторе было зарегистрировано в Шымкенте: на 0,3%.Услуги в области дошкольного образования в третьем квартале 2023 года составили 188,7 млрд тг — на 18,9% больше, чем годом ранее.Большую часть услуг оказали государственные компании: на сумму 108,4 млрд тг, плюс 19,2% за год. Частные компании оказали услуг на 79,8 млрд тг (плюс 18,7%), иностранные — на 489,6 млн тг (минус 3,7%).Инвестиции в основной капитал в сфере дошкольного образования за январь–декабрь 2023 года достигли 3 млрд тг, против всего 751,2 млн тг годом ранее. Годовой рост в стоимостном выражении составил 3,9 раза.Более половины всего объёма инвестиций в секторе — 52,6% от РК — пришлось лишь на Павлодарскую область: 1,6 млрд тг, против 34 млн тг годом ранее. На второй и третьей строчках расположились Астана (825,8 млн тг) и Костанайская область (432,2 млн тг).