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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 111

Услуги в сфере дошкольного и начального образования подорожали в Мангистау

По итогам декабря 2023 года услуги дошкольного и начального образования по Казахстану подорожали на 5,6% за год, услуги детских центров развития — на 2,9%. Рост цен на услуги детских центров развития сильнее всего ударил по карманам жителей Мангистауской области: плюс 26,6% за год, сообщает Finprom.kz

фото с сайта ru.facebusinessman.com
Как сообщает Finprom.kz, в региональном разрезе наибольший рост цен на услуги дошкольного и начального образования был зафиксирован в Улытауской области: плюс 29,5% за год. В тройке антилидеров также оказались Западно-Казахстанская (плюс 18%) и Восточно-Казахстанская (плюс 17,9%) области.

Наименьшее годовое удорожание в секторе было зарегистрировано в Шымкенте: на 0,3%.

- Рост цен на услуги детских центров развития сильнее всего ударил по карманам жителей Мангистауской области: плюс 26,6% за год. Наименьшее удорожание было отмечено в Астане: на 1,5%. Ещё в трёх регионах — в Улытауской и Алматинской областях, а также в Алматы — цены остались без изменений, - говорится в сообщении аналитиков.


Услуги в области дошкольного образования в третьем квартале 2023 года составили 188,7 млрд тг — на 18,9% больше, чем годом ранее.

Большую часть услуг оказали государственные компании: на сумму 108,4 млрд тг, плюс 19,2% за год. Частные компании оказали услуг на 79,8 млрд тг (плюс 18,7%), иностранные — на 489,6 млн тг (минус 3,7%).

Услуги в сфере дошкольного и начального образования подорожали в Мангистау


Инвестиции в основной капитал в сфере дошкольного образования за январь–декабрь 2023 года достигли 3 млрд тг, против всего 751,2 млн тг годом ранее. Годовой рост в стоимостном выражении составил 3,9 раза.

Более половины всего объёма инвестиций в секторе — 52,6% от РК — пришлось лишь на Павлодарскую область: 1,6 млрд тг, против 34 млн тг годом ранее. На второй и третьей строчках расположились Астана (825,8 млн тг) и Костанайская область (432,2 млн тг).

Услуги в сфере дошкольного и начального образования подорожали в Мангистау



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